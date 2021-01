Achtung, wenn ihr gerade in WoW: Shadowlands unterwegs seid und einen Priester trefft, kann dieser euch fies ärgern. Das Blöde daran ist, dass das sogar nach dem Kampf anhält.

Was ist das für ein Exploit? In der Community von WoW diskutiert man gerade über einen fiesen Bug oder Exploit, der Priestern ungeahnte Mächte verleiht. Dann nach einer Gedankenkontrolle haben die noch weiteren Einfluss auf euren Charakter. Der dreht sich dann wie gelähmt. Wer nicht weiß, was er dagegen tun kann, muss sich ausloggen.

Wir zeigen euch hier, wie der Exploit funktioniert und wie ihr euch dagegen wehren könnt.

Priester können eure Dreh-Geschwindigkeit verändern

So funktioniert das: Auf reddit warnt der Spieler Automaton17 davor, dass ein Chat-Befehl in BGs ausnutzbar ist. Mit Gedankenkontrolle kann man regeln, wie schnell sich Spieler drehen.

Ein Priester nutzt Gedankenkontrolle auf einen Gegner

Während der Zauber aktiv ist, geben sie einen Befehl zum „turnspeed“ ein

Wenn die Gedankenkontrolle beendet wird, bleibt der veränderte turnspeed-Wert bestehen, den der Priester festlegte

Die Geschwindigkeit kann auf alle erdenklichen Werte gesetzt werden. 0, damit sich Spieler gar nicht mehr drehen können oder hohe Werte wie 3.000, damit man sich bei der kleinsten Berührung der Drehen-Taste wie verrückt um die eigene Achse dreht

Das betrifft also vor allem die sogenannten „Keyboard-Dreher“. Spieler, die ihren Charakter mit Tasten wie A und D nach links oder rechts drehen.

Wie Spieler berichten, soll das aber nach einem Logout nicht mehr bestehen. Nach erneutem Login sollen die eigentlichen Werte für den Turnspeed wieder automatisch hergestellt werden.

Was kann man dagegen tun? Durch einen Logout und erneuten Login habt ihr eure alten Werte zum Drehen des Charakters wieder.

Wer sich nicht ausloggen will, kann auch einen Befehl in den Chat eingeben, um den Standard-Wert wiederherzustellen.

„/console turnspeed 180“

Wie sieht das im Spiel aus? Ebenfalls von Automaton17, der auf den Exploit hinwies, gibt es einen Clip aus WoW. Der zeigt, wie es im Spiel aussieht, wenn ihr per Befehl euren Turnspeed aus 2.000 stellt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Das erinnert an wilde Beyblades, die sich im Kreis drehen. Wenn ihr also in den letzten Tagen schon Spieler in Oribos oder anderen Städten gesehen habt, die sich wie verrückt drehen … dann liegt es wohl an diesem Befehl. Der ist wohl schon länger im Spiel und geht jetzt wieder durch die Community und erlangt aufsehen.

Doch abgesehen von Exploitern gibt es auch andere Arten von Spielern, die einem die Stimmung in den Keller ziehen können. Mein erster WoW-Raid nach 9 Jahren zeigte mir, was mich daran so nervt.