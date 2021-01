Mein erster WoW-Raid nach 9 Jahren zeigt mir, was mich so daran nervt

Nach einer Pause von über 9 Jahren war MeinMMO-Redakteur Patrick Freese nun das erste Mal wieder in einem Raid. Wie ihm der Raid in Schloss Nathria bei World of Warcraft gefiel und was ihn am Raiden nervt, erfahrt ihr hier.

Ich weiß es noch genau, wie es sich anfühlte, auf dem Rücken von Todesschwinge zu tanzen. Genauso weiß ich noch, wie wir als Gilde den Raid rund im Todesschwinge das erste Mal erfolgreich abschlossen. Ein Highlight, auf das wir wochenlang hinarbeiteten. Das ist allerdings schon 9 Jahre her. Im Januar 2012 erhielt ich den Erfolg in WoW für diesen Raid.

Danach legte ich eine Pause ein. WoW wurde deutlich unwichtiger für mich, ich schaute nur noch zwischendurch rein, levelte Twinks, spielte im Auktionshaus herum. Alles, was man mal so „zwischendurch“ machen kann.

Nun hat mich das neuste Addon von World of Warcraft, Shadowlands, am Haken. Gemeinsam mit meiner alten Gilde und engen Freunden renne ich durch Instanzen und seit neustem auch Raids.

Zwar war mein erster Raid nach 9 Jahren schön und nostalgisch. Doch ich hab auch gemerkt, was mich schon damals daran nervte und auch heute noch stört.

Darfs noch ein Hauch Nostalgie sein?

Es geht wieder los: Man, war ich aufgeregt, als mein Raid-Leiter mich letzte Woche in den Schlachtzug einlud. Das war eher ein spontaner Einfall. Einen Heiler konnten sie gut gebrauchen und ich hatte an dem Abend nichts Besseres vor. Also sagte ich zu. So viele Jahre ist es her, dass ich eine Einladung zu einem Raid erhielt. Es sollte also wieder losgehen. Boss-Taktiken verstehen, diese auch noch umsetzen und nebenbei drauf achten, dass keiner stirbt. Na gut, bei den unsympathischen Mitspielern ist das was anderes.

Mir schoss direkt eine Frage durch den Kopf:

Junge, du bist keine 20 mehr – Wie willst DU bitteschön Void-Zones ausweichen? Mit welchen Reflexen?

Doch dann fiel mir ein, dass ich mit vertrauten Leuten aus meiner Gilde zusammen spiele, die ja auch alle gealtert sind. Dazu eine Handvoll Randoms.

Ich malte mir meine Chancen, noch genügend Reflexe zu haben, als „mittel bis gut“ aus. Schließlich treten wir im Raid gegen NPCs an und nicht gegen 14-Jährige in Counter-Strike. Und zur Not würde die alte „Oah, ich hab gerade tierische Lags. Ihr auch?“-Ausrede bestimmt noch ziehen.

So lief der Raid: Nach circa 2,5 Stunden waren wir durch und haben alle verfügbaren Bosse in Schloss Nathria besiegt. Der Großteil der Gruppe war eingespielt, die wussten, was sie tun. Ich hatte damit zu kämpfen, die Bosstaktiken in Kürze zu lernen und gleichzeitig im Healmeter nicht völlig durchzufallen. Das funktionierte mal besser und mal schlechter.

Letztlich holte ich für meine Schamanin 3 epische Gegenstände aus dem Raid, von denen ich immerhin 2 nutzen wollte.

Es fühlte sich schön an, zusammen mit der „alten Truppe“ wieder die Bosse anzugehen. Sich gegenseitig im Voice mit Sticheleien „anzufeuern“. Es hatte sich wirklich nicht viel geändert. Selbst die DDs teilten noch fleißig ihre DPS-Meter für den gesamten Gildenchat. Selbstverständlich nur, wenn besagte Spieler mindestens in der Top-2 auftauchen.

Was nervte mich am Raiden?

Neben all den nostalgischen Gefühlen weiß ich auch wieder ziemlich genau, was mich damals nervte und es heute noch tut.

Toxische Stimmung in Raids? No, thx!

Chronisch genervte Tryhards: Ich hab ja echt nichts dagegen, dass Leute genervt sind. Aber kennt ihr das, wenn Mitspieler akustisch „eine Fresse ziehen“? Wenn sie chronisch genervt sind und man einfach an wirklich jedem Wort, das übers Voice kommt, hören muss, dass sie unzufrieden sind?

Boah, pass doch mal auf, wo du hinrennst, Junge

Wie dumm bist du? Wenn der im nächsten Try nicht liegt, bin ich raus

Kann der andere Tank nicht abspotten oder was? Char auf Ebay gekauft?

Offenbar sollten wir uns geehrt fühlen, dass solch elitäre Spieler den Weg in unseren Raid gefunden haben. Aber so eine miese Stimmung macht sich dann schnell im Rest des Raids breit. Und wenn der Mecker-Matthias dann auch noch seine Rolle gut erfüllt, fällt es schwer, ihn aus der Gruppe zu kicken.

Diskutierende Besserwisser: Bei den Bossen in World of Warcraft führen oft mehrere Wege zum Sieg. Wenn ich zu Gast in einer Raidgruppe bin, die sich schon eingespielt hat, halte ich mich mit meinen Vorschlägen zu Taktiken zurück. Selbst, wenn ich das Gefühl habe, helfen zu können. Solange der Raid-Leiter sagt „Wir versuchen das nochmal so“, machen wir das halt. In einer Pause oder einer ruhigen Minute könnte man ja immer noch Fragen, ob Feedback erwünscht ist.

Doch dann gibt es Spieler, die erklären ungefragt, was alles blöd ist und was man anders machen sollte. „Lasst uns jetzt Mal den Boss da drüben Tanken, alle DDs tummeln sich hier und wir ziehen Kampfrausch in Phase 1“.

Wenn man Glück hat, beharrt der Raid-Leiter erstmal auf seiner Position (so lange man nicht etwas Grundlegendes wirklich falsch angeht) und macht klar, dass er die Ansagen macht. Wenn man Pech hat, bricht dann eine Diskussion aus. Und das kann ich einfach nicht ausstehen. Wenn man nach 50 Trys keinen Fortschritt erkennt und stur seine Taktik durchziehen will, okay – dann sollte man mal ne Feedback-Runde einberufen. Aber nach 15 Trys alles in Frage zu stellen? Sorry – Nee.

Wie geht euch das? Was sind Dinge oder Arten von Spielern, die euch am meisten in Raids nerven? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und diskutiert mit anderen MMO-Spielern darüber.

Ein neues Feature in WoW behebt eins der größten Endgame-Probleme.