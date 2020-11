WoW plant neuen Raid mit einzigartigem Bosskampf für 2021

Was ist außerdem nach Shadowlands geplant? Laut Ion Hazzikostas werden die neuen Pakte nicht als Verbündete Völker eingeführt. Dafür könnten weitere Verbündete Völker ins Spiel kommen. Zumindest zieht das Team dies in Erwägung.

Wann kommt der Raid? Zunächst steht am 9. Dezember ein Schlachtzug an, der euch ins Schloss Nathria führt, welches den Hauptsitz des finsteren Herrschers Graf Denathrius darstellt.

Das Encounter-Team arbeitet bereits am nächsten Raid. Ich kann bisher lediglich sagen, dass der finale Bosskampf eines der einzigartigsten Settings bieten wird, die es je in einem Raid-Encounter in WoW zu sehen gab. (…) Das wird einige Leute umhauen.

Was kommt nach Shadowlands? Die neuen Abenteuer des WoW-Addons Shadowlands sind selbst nach dem Content noch nicht zu Ende. Denn Blizzard arbeitet schon an weiteren Inhalten.

Kaum ist mit Shadowlands das neue Addon für Blizzards MMORPG World of Warcraft erschienen, schon kündigen die Entwickler in einem Interview mit der GameStar neue Inhalte an. Bereits 2021 gibt es einen Raid mit besonderem Bosskampf.

