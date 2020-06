WoW: Mieser PvP-Trick – Spieler hetzt dutzende Elite-Wachen auf die Horde

Der Ausnahme-Spieler Rextroy läuft in WoW wieder Amok. Dieses Mal hetzt er Dutzende Wachen auf seine deutlich verwirrten Feinde, die fast sofort sterben.

Inzwischen ist es schon fast ein Ritual geworden, über den WoW-Spieler Rextroy zu berichten. Ihm gelingt es einfach immer wieder, merkwürdige Spielmechaniken zu finden, die er dann für coole oder lustige Videos nutzen kann. So auch dieses Mal, als er Dutzende Wachen nutzt, um Hordler einfach zu überwältigen. „Schuld“ daran trägt eine Mechanik, die für das Spiel eigentlich ziemlich wichtig ist.

Was ist im Video zu sehen? Im Clip sehen wir Rextroy auf seinem Allianz-Todesritter, wie er von Dutzenden freundlichen Wachen verfolgt wird. Sobald er sich einem Horde-Spieler nähert oder von diesem angegriffen wird, stürzen sich die Wachen auf den Hordler und zerhacken diesen zumeist im Bruchteil einer Sekunde.

Den ganzen Wahnsinn könnt ihr euch hier anschauen:

Wie ihr seht, hat die Horde hier keine Chance und es gelingt erst nach mehreren Minuten, Rextroy und seine Wachen-Armee mit einer Vielzahl von Spielern zu überwältigen.

So funktioniert die „Kul Tiras“-Armee

Wie funktioniert das? Rextroy erklärt am Ende, wie er so viele Wachen hinter sich herziehen konnte. Dafür musste er lediglich einen „Ancient Protector“ (Uralter Beschützer) aus dem Tiragardesund nach Boralus ziehen.

Die Ancient Protector haben, wie sehr viele andere NPCs auch, eine besondere Mechanik. Sie können von anderen NPCs nicht verletzt werden, wenn sie sich unter einem bestimmten Prozentsatz an HP befinden. Wenn der Ancient Protector also bei 80% seiner Lebenspunkte ist, erleidet er nur noch Schaden durch andere Spieler. Die Mechanik existiert, damit sich die Welt lebendig anfühlt und es so aussieht, als würden NPCs sich gegenseitig bekämpfen.

Rextroy nutzt das aus, um den Ancient Protector quer durch Boralus zu kiten. Der NPC zieht dabei die Aggro von sämtlichen Wachen, kann aufgrund seiner Schutzmechanik jedoch nicht getötet werden.

Der Ausnahmespieler Rextroy sorgt immer wieder für tolle Augenblicke – egal ob als Paladin, Todesritter oder Schamane.

Das Ergebnis ist, dass Rextroy von dem Ancient Protector verfolgt wird, der wiederum von Dutzenden Elite-Wachen verfolgt wird. Das interessante: Die Wachen greifen trotzdem noch in den Kampf gegen Horde-Spieler ein und attackieren diese, wenn sie zu nahe kommen. So konnte Rextroy die Wachen mit sich ziehen und sie gezielt auf Spieler der Horde hetzen, die in einem Sturm aus Kul Tiranern einfach zerplatzen.

Was haltet ihr von diesem Trick? Eine coole Sache, die Rextroy da benutzt hat? Oder ein harter Exploit, der bestraft werden sollte?