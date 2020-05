Der Ausnahmespieler Rextroy hat es wieder geschafft. In WoW zerlegte er einen aktuellen Raidboss auf mythischer Schwierigkeit – innerhalb einer Sekunde.

In der Vergangenheit haben wir schon häufiger über den Spieler Rextroy berichtet. Der ist in der Community von World of Warcraft inzwischen eine feste Größe, denn er findet immer wieder Bugs, Exploits und lustige Kombinationen von Fähigkeiten, um schier unglaubliche Dinge zu meistern – wie etwa seine Onehit-Fähigkeit im PvP.

Jetzt hat er wieder einen Trick gefunden, mit dem er sogar aktuelle Mythisch-Raidbosse im Alleingang töten kann. Mit nur einem einzigen Angriff tötet er Furorion im Raid Ny’alotha auf mythisch.

Unglaublicher Schaden mit nur einem Treffer

Was macht Rextroy? Mit seinem Schamanen Xodon zeigt Rextroy, wie es ihm gelungen ist, Furorion auf Mythisch mit nur einem Angriff zu töten. Die einzige Hilfe, die er dabei benötigt, sind drei Freunde, die ihn in den aktuellen Raid teleportieren. Der Kampf ist nach einem Augenblick bereits vorbei, wirklich „helfen“ konnten diese Mitspieler ohnehin nicht.

Wie funktioniert das? Rextroy hat mal wieder eine ganze Reihe von kleineren und größeren Effekten kombiniert, um diesen Onehit-Angriff zu schaffen. Er benötigt dafür drei Dinge:

Tauchertorheit: Diese Axt gibt es beim Boss Schwarzwasserungetüm. Sie hat einen passiven Effekt. Bei einem Nahkampftreffer besteht eine Chance, die Tauchertorheit zu aktivieren. 12 Sekunden lang wird 5% des gesamten verursachten Schadens des Spielers gespeichert und dann auf 3 Feinde in der Nähe entfesselt.

Feuerbombe der Mantis: Diese kann man im Tal der Ewigen Blüten plündern. Sie erzeugt hohen Flächenschaden.

Thron der Gezeiten: Beim Endboss dieser Instanz bekommen die Spieler am Ende einen starken Buff. Sie verursachen für einige Sekunden 2.000% zusätzlichen Schaden.

115 Millionen Schaden mit einem Angriff

Rextroy kombinierte nun all diese Effekte. Er wartete, bis er viele Feinde um sich versammelt hatte. Sobald dann Tauchertorheit aktiviert war, zündete er die Bombe der Mantis und vernichtete die Feinde.

Noch während die 12 Sekunden der Axt liefen, teleportierten seine Freunde ihn zurück in den Raid gegen Furorion. Der wurde dann mit einem Schadensausstoß von stolzen 115.498.072 Schadenspunkten begrüßt. Das ist mehr als doppelt so viel Schaden, wie der Boss eigentlich an Lebenspunkten besitzt.

Da guckt Furorion doof – tot in einem einzigen Augenblick.

Ist der Fehler noch im Spiel? Nein. Schon bevor Rextroy das Video veröffentlicht hat, hat er die Entwickler von Blizzard kontaktiert. Erst nachdem diese ihm versichert haben, dass die Ausnutzung dieser Mechaniken im Spiel nicht mehr möglich ist, hat er das Video veröffentlicht. Es ist also nicht länger möglich, diesen Fehler zu duplizieren oder auszunutzen. Ganz ähnlich war es damals schon bei dem Trick, mit dem er MUTTER solo besiegen konnte.

So geht Rextroy übrigens fast immer vor – wenn er einen Bug findet, veröffentlicht er das Video erst, nachdem Blizzard über den Fehler bescheid weiß.

Was haltet ihr von Rextroy und seinen Leistungen? Absolut grandios? Oder nervig und störendes Bug-Using?