WoW: Nackter Paladin onehittet mythisch ausgerüstete Spieler

Der WoW-Spieler Rextroy räumt wieder auf. Jetzt besiegt er selbst mythisch ausgerüstete Spieler mit einem einzigen Angriff. Wir verraten, wie das funktioniert.

Rextroy entwickelt sich in World of Warcraft mehr und mehr zu einer lebenden Legende. Er besiegt nicht nur Bosse im Alleingang oder innerhalb eines einzigen Herzschlages, sondern sät auch im PvP Tod und Verwüstung. In seinem neusten Video vernichtet er als stolzer Paladin der Allianz die Horde – und das vollkommen nackt. Seine Feinde haben nicht den Hauch einer Chance.

Was ist da los? Der Spieler Rextroy zeigt mit seinem Paladin, wie er gut ausgerüstete Feinde der Horde mit nur einem Angriff vernichtet. Fast vollkommen nackt stürmt er auf die Gegner zu, betäubt sie und zerlegt sie anschließend mit einem einzigen Angriff. Sie platzen förmlich und haben keine Chance, Rextroy irgendetwas entgegenzusetzen.

Wie funktioniert das? Rextroy nutzt dabei die (mitunter merkwürdige) PvP-Skalierung aus, die es in Battle for Azeroth gibt. Wenn ein Spieler schlechte Ausrüstung – oder gar keine – trägt, verursacht er prozentual mehr Schaden mit seinen Fähigkeiten.

Da ohne Ausrüstung allerdings wichtige Werte wie Stärke, Beweglichkeit oder Intelligenz fehlen, ist der Schaden gewöhnlicher Fähigkeiten des Charakters dennoch gering.

Das ist jedoch nicht der Fall bei „externen“ Fähigkeiten, die nicht direkt zum Charakter gehören. Also etwa Bomben oder „Fahrzeuge“ wie Xuen im Tal der Ewigen Blüten.

Rextroy nutzt genau diesen Umstand aus. Er zieht seinen Charakter nackt aus, bis auf das Herz von Azeroth. Dann aktiviert er das Gottesschild, um einige Sekunden Sicherheit vor Angriffen der Feinde zu haben.

Nun zündet er die Azeritgranate, die man im Tiragardesund erhalten kann. Diese erhöht die kritische Trefferchance gegen das aktuelle Ziel um 100 %.

Jetzt folgt die Azerit-Essenz „Stärke des Wächters“. Davon getroffene Ziele erleiden 6 Sekunden lang 50 % mehr Schaden.

Zuletzt folgt die Feuerbombe. Diese landet nun garantiert einen kritischen Treffer von verheerendem Ausmaß. Nur wenige Spieler überleben diese Kombo.

WoW: So hat ein Paladin den Raidboss Vectis in 0,5 Sekunden besiegt

Warum ist die gezeigte Zahl so klein? Wer im Video genau hinschaut, sieht vergleichsweise „kleine“ Schadenszahlen. So landet Rextroy Treffer von knapp 200.000 Schaden, es sterben aber Spieler, die bis zu 900.000 Lebenspunkte besitzen. Auch das liegt an der Skalierung im PvP. Der gezeigte Schaden entspricht nicht genau dem, was das Opfer tatsächlich an Schadenspunkten erleidet.

Der Killer-Paladin Rextroy sorgt immer wieder für tolle Augenblicke.

Ist das noch möglich? Nur in eingeschränkter Weise. Blizzard hat einen Großteil dieser Mechanik bereits deaktiviert, denn die Feuerbombe der Mantis ist nur noch in Pandaria verwendbar. Ihr könnt diesen Trick also höchstens im Tal der Ewigen Blüten ausprobieren.

Was haltet ihr von dieser Sache? Eine coole und clevere Ausnutzung der Spielmechaniken? Oder ein weiterer Beweis für „Beta for Azeroth“?