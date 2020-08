Der Paladin Rextroy sorgt in WoW für Verblüffung. Inzwischen tötet er feindliche Spieler sogar, ohne vom Reittier absteigen zu müssen. Dieser Trick macht es möglich.

Eine neue Woche, eine neue kuriose Leistung vom Paladin Rextroy. Es ist ihm mal wieder gelungen, in World of Warcraft einen Exploit zu finden, mit dem er anderen Spielern den Tag ruinieren kann oder sie zum Staunen bringt. Dieses Mal tötet er als Paladin die Spieler der anderen Fraktion vollkommen nackt – er muss dafür nicht einmal von seinem Reittier herunter. Früher musste er dafür wenigstens noch absteigen.

Was passiert da? In seinem neusten Video können wir Rextroy sehen, wie er nackt auf seinem Reittier sitzt und an ahnungslose PvP-Gegner heranfliegt. Es vergehen ein paar Sekunden, in denen sich die Horden-Spieler oft verwirrt fragen, warum da ein nackter Allianzler angerauscht kommt. Doch kaum lässt die Verwunderung nach, explodieren diese Charaktere auch schon in einem einzigen Schadensausstoß, der selbst gut gerüstete Spieler mit einem Schlag tötet.

Wie funktioniert das? Rextroy nutzt mal wieder mehrere ineinandergreifende Spielmechaniken aus, um diesen Effekt zu erzeugen. Der wichtigste Aspekt ist dabei das Schild des Rächers. Das ist eine Paladin-Fähigkeit, die für 15 Sekunden einen starken Schutzschild erzeugt, die eine große Menge an Schaden absorbiert. Nach Ablauf der 15 Sekunden explodiert der Schild und verursacht Schaden an allen umstehenden Spielern.

Damit der Schild seine tödliche Wirkung entfaltet, muss Rextroy allerdings noch ein paar Faktoren einplanen. Er zieht eine starke Ausrüstung mit jeder Menge Verderbnis-Effekte an, die ihm zusätzliche Vielseitigkeit gewähren, ebenso wie Schmuckstücke, die Lebenspunkte und Vielseitigkeit erhöhen. Jetzt zündet er den Schutzschild, der seine Stärke aus der Ausrüstung bezieht und zieht sich anschließend nackt aus. Dann löst er den Verderbnis-Effekt mit dem Auge aus, indem er sich in einen Kampf begibt. Nun lässt er sich von N’Zoths Auge so oft treffen, bis der Schutzschild fast komplett aufgebraucht ist.

Zuletzt muss er nur noch schnell aufsteigen, an ein oder zwei PvP-Ziele heranfliegen und darauf warten, dass der Schutzschild ausläuft. Zack – schon zerplatzt der Schild und 2-3 Horde-Spieler neben ihm ebenso.

Rextroy findet immer wieder Wege, um andere Spieler einfach zu zerlegen.

Warum geht das? Schuld daran ist die PvP-Skalierung in World of Warcraft. Wie stark ein Charakter ist, entscheidet nämlich nicht nur die Ausrüstung. Wer schlechte Ausrüstung (oder gar keine) trägt, bekommt trotzdem einen kleinen Boost, damit Kämpfe nicht zu schnell vorbei sind. Der aufgeladene Schild des Rächers wird durch diese Skalierung weiter gestärkt und macht so über 200% zusätzlichen Schaden. Das lässt so manch einen Hordler ziemlich alt aussehen. Rextroy hatte schon zuvor Probleme mit Sockeln in der PvP-Skalierung aufgedeckt.

Wir können davon ausgehen, dass Blizzard an der PvP-Skalierung bald schon etwas schrauben wird.