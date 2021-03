WoW: Item Spotlight – So cool ist „Reflektierendes Prisma“

Unser erstes “Item Spotlight” für World of Warcraft zeigt das Reflektierende Prisma. Damit kann man jede Menge Unsinn anstellen.

World of Warcraft steckt voller interessanter Gegenstände. Alle zu kennen ist schier unmöglich, wenn selbst die Datenbanken mehrere Tausende Gegenstände aufgelistet haben. Kein Wunder, im Verlauf von 16 Jahren und 8 Erweiterungen kam einiges zusammen. Wir wollen den Fokus auf einen Gegenstand lenken, der immer wieder für Freude sorgt – oder Mitspieler zur Weißglut treibt.

Willkommen beim ersten Item Spotlight: Reflektierendes Prisma.

Was ist das Item Spotlight?

Das Item Spotlight ist ein neues, regelmäßig wiederkehrendes Format auf MeinMMO. Alle paar Wochen wollen wir ein besonderes Item aus einem unserer betreuten Spiele genauer beleuchten und dabei die wichtigsten Fragen klären. Wo kommt der Gegenstand her? Was für einen Nutzen hat es? Was ist seine Geschichte? Wir hoffen, euch so auf ein paar coole Items hinzuweisen, die ihr bisher vielleicht übersehen habt.

Was ist „Reflektierendes Prisma“? Das Reflektierende Prisma ist ein Verbrauchsgegenstand der 50 Aufladungen besitzt und es euch erlaubt, das Aussehen mit dem anvisierten Gruppen- oder Raid-Mitglied zu tauschen. Für 5 Minuten habt ihr nach Verwendung das Aussehen der anderen Person. Die Verwandlung kann allerdings abgebrochen werden, wenn man den Buff wegklickt.

Beachtet, dass die Verwandlung rein optischer Natur ist. Das hat keinen Einfluss auf eure Fähigkeiten oder die Bewegungsgeschwindigkeit.

Was sind die coolsten Kombinationen? Grundsätzlich sind das zu viele, um sie alle aufzuzählen. Aber einige der interessantesten Möglichkeiten sind:

Tiergestalten des Druiden: Ihr könnt die Tiergestalten eines Druiden-Spielers klauen. Dann seid ihr als Magier etwa ein Bär, der Feuerbälle schleudert oder als Jäger eine Katze, die auf Distanz mit dem Bogen schießt.

Metamorphose der Dämonenjäger: Klaut das Aussehen des Dämonenjägers, während er Metamorphose angeworfen hat und ihr werdet selbst zu einem Dämon. Der Effekt passt sich dabei sogar an euer Geschlecht an.

Seelengestalten der Nachtfae: Ein Nachtfae-Spieler rennt in seiner Seelengestalt an euch vorbei? Klaut sein Aussehen und spielt fortan als Fuchs, Schildkröte oder Hirsch – was auch immer ihr erwischen konntet.

Sandsteindrachen und andere Reittiere: Manche Reittiere verwandeln den Spieler komplett in ein anderes Wesen, wie der Sandsteindrache. Auch diese Optik kann gestohlen werden.

Verwirrung für alle: Das Prisma kann allerdings noch weitaus mehr, als einfach nur das Aussehen von zwei Personen zu vertauschen. Denn ihr könnt auch dritte und vierte Personen mit einbauen. Oder gleich den ganzen Raid.

Wenn ihr etwa mit Person A das Aussehen tauscht, dann könnt ihr das Prisma auf eine andere Person B verwenden, um das Aussehen „weiterzureichen“. So könnt ihr das Aussehen sämtlicher Spieler im Raid wild umherwürfeln und somit für komplette Verwirrung sorgen oder unterhaltsame Gespräche anstoßen, wenn die einstige Blutelfe plötzlich ein Orc ist und im Discord mit „Iiiih, ich bin hässlich …“ beginnt.

Wenn ihr einen eingeweihten Mitstreiter habt, könnt ihr sogar allen Spielern das gleiche Aussehen verpassen. Dafür geht ihr wie folgt vor:

Sucht euren Verbündeten und tauscht mit ihm das Aussehen. Euer Partner muss nun den Buff vom Prisma wegklicken. Dadurch habt ihr beide das gleiche Aussehen – er sein normales und ihr das eures Partners. Benutzt das Prisma erneut auf ihn. Jetzt habt ihr beide den Buff vom Prisma, aber weiterhin das identische Aussehen. Nun könnt ihr das Prisma auf andere Spieler verwenden, um das Aussehen so „weiterzureichen“. Wiederholt das solange, bis alle Spieler identisch aussehen.

Wie etwa diese Armee blauer Drachen:

Raiden als große, blaue Drachen? Mit dem Prisma ist das möglich.

Gibt es auch Beschränkungen? Ja. Es gibt eine Reihe von Effekten, die mit dem Prisma nicht gestohlen werden können. Darunter fallen einige Spielzeuge, vor allem aber das Transmorphersignal. Spieler können sich damit optisch (und akustisch) in einen der zahlreichen WoW-Bosse verwandeln. Wer vom Transmorphersignal betroffen ist, kann nicht vom Prisma anvisiert und verändert werden. Eine offizielle Begründung gibt es dafür nicht, aber eine naheliegende Theorie:

Da das Transmorphersignal ein „Premium-Spielzeug“ ist, das man nur mit Echtgeld kaufen kann, möchte man nicht, dass dieser Effekt unendlich stark verlängert wird – womöglich von Leuten, die das Spielzeug nie gekauft haben. Eine andere Begründung wäre, dass Spieler nur begrenzt mit dem Aussehen eines Bosses herumlaufen sollen, weil das sonst zu Verwirrung führen könnte.

Wie bekommt man „Reflektierendes Prisma“? Das Prisma können Juwelenschleifer im Verlaufe der Erweiterung „Warlords of Draenor“ herstellen. In der Herstellung ist das Prisma ziemlich günstig. Es kostet lediglich 1x Magisches Feuer, das ihr in Draenor vor allem über die Hafen-Missionen eurer Garnison leicht verdienen könnt. Ein Prisma hat 50 Aufladungen und eine Verwandlung hält 5 Minuten lang an. Ein recht guter Kosten/Nutzen-Wert.

Das notwendige Rezept könnt ihr in Kriegsspeer (Horde) oder Sturmschild (Allianz) auf der Insel Ashran kaufen. Ihr benötigt dafür allerdings 3x „Juwelenschliffgeheimnis von Draenor“, das ihr nur einmal pro Tag herstellen könnt.

Grundsätzlich könnt ihr aber auch einfach ins Auktionshaus schauen. Im Regelfall werden viele Prismen dort angeboten, da die Nachfrage recht hoch ist.

Benutzt ihr das Prisma häufig? Was für Unsinn habt ihr damit schon angestellt? Und welche Gegenstände sollten wir als nächstes für alle hier vorstellen?