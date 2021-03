Wer allerdings ein wenig Geld übrig hat und sich damit die Pets – mit hoher Wahrscheinlichkeit – „erkaufen“ will, der sollte zur Spendenaktion beitragen. Es ist immerhin für eine wirklich gute Sache und erhöht, ganz nebenbei, die Wahrscheinlichkeit, dass alle Spieler von World of Warcraft zwei schicke Pets bekommen.

Muss man gespendet haben, um die Pets zu bekommen? Nein. Selbst wenn ihr nichts spenden wollt oder könnt, dann bekommt ihr die Haustiere, wenn die entsprechenden Grenzen erreicht werden. Es ist also nicht notwendig, Geld auszugeben, um am Ende von der Aktion zu profitieren.

Das zweite Pet, das Faultier Daisy, ist deutlich interessanter. Es ist das einzige Pet seiner Art, hat ein einzigartiges Modell und dazu noch eine besondere Animation. Wer das Haustier nämlich mit dem Emote /beckon zu sich ruft, kann sehen, wie sich Daisy an den Rücken des Spielers hängt und dort für eine Weile bleibt. Gut so, immerhin sind Faultiere nicht die Schnellsten.

Was sind das für Pets? Das erste Pet ist Bananas. Das ist im Grunde kein neues Haustier, sondern existiert schon seit Ewigkeiten im Spiel. Der kleine Affe war mal Teil des Trading Card Games zu World of Warcraft, das aber schon vor vielen Jahren eingestellt wurde.

In diesem Fall geht das Geld direkt in einen Covid-19-Krisenfonds. Der wurde speziell für den Kampf gegen das Corona-Virus erschaffen und das Geld gezielt dafür verwendet, Ärzte ohne Grenzen den Einsatz zu ermöglichen, um Erkrankten zu helfen und die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

An wen spendet man da? Das gespendete Geld geht an die Organisation Ärzte ohne Grenzen (auch: “Doctors Without Borders” oder Médecins Sans Frontières). Das ist eine internationale, unabhängige medizinische Hilfsorganisation, die in zahlreichen Ländern auf der Welt Nothilfe für Menschen leistet. Dabei kümmern sie sich vor allem um Menschen, die von bewaffneten Konflikten, Epidemien und verschiedenen Katastrophen betroffen sind und medizinische Versorgung benötigen.

Insert

You are going to send email to