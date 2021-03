Was ist das für ein Pet? Es gibt mehrere Larion-Pets im Spiel, die vor allem durch ihre Niedlichkeit bestechen. Die Larion sind eine Art fliegende Löwen, die vor allem in der Bastion beheimatet sind. Die Pets selbst sind ziemlich süß und haben auch eine besondere Eigenschaft. Wenn ihr auf einem Flugmount unterwegs seid, dann heben auch die kleinen Larion-Jungtiere ab und begleiten euch bei Abenteuern in den Lüften.

WoW-Rätsel haben Tradition: Seit einigen Erweiterungen ist es bei Blizzard Tradition geworden, kleinere und größere Rätsel in den Spieldateien zu verstecken. Auch wenn Mut eines der einfacheren Rätsel war, gibt es eine Vielzahl von Geheimnissen in WoW, die hinter irrsinnig schweren Rätseln versteckt sind, die durch Zufall quasi nicht auffindbar sind. Ein paar der komplexesten und anspruchsvollsten Rätsel (mitsamt ihren Belohnungen), haben wir hier vorgestellt:

Zumindest in den ersten Tagen dürfte das Finden einer Gruppe noch schnell gehen, ihr solltet also zuschlagen, bevor der Rest der Spielerschaft diese Gruppen nicht mehr benötigt.

Um Nemea herum befinden sich insgesamt 9 Larionjunges. Das sind die kleinen “fliegenden Löwen”, denen ihr in Bastion häufiger begegnet. Markiert sie am besten mit verschiedenen Symbolen im Raid und weist jedem Jungtier einen Spieler zu.

Wie bekommt man das Haustier? Ihr braucht insgesamt 9 Spieler, um Mut freizuschalten. Ladet also 8 Freunde ein und begebt euch dann gemeinsam zu Nemea in Bastion. Diesen NPC findet ihr bei den Koordinaten 57 / 39.

World of Warcraft: Shadowlands ist zwar schon seit über 3 Monaten veröffentlicht, doch noch lange sind nicht alle Rätsel gelöst worden. Erst kurz nach dem Release von Patch 9.0.5 ist es den Spielern jetzt gelungen, eines der Rätsel-Haustiere zu finden. Dabei handelt es sich um das kleine Larion-Jungtier „Mut“, das ihr euch in Bastion verdienen könnt. Zumindest dann, wenn ihr mindestens 8 Mitspieler dabei habt.

Ein verdammt niedliches Haustier in World of Warcraft wurde endlich gefunden. Wir verraten, wie ihr das kleine Larion-Junges „Mut“ bekommt.

Insert

You are going to send email to