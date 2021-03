WoW: Die Beta von „Burning Crusade Classic“ ist live – Seid ihr dabei?

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Vorsicht vor Betrügern! Beachtet, dass es keine „Keys“ für den Zugang zur Beta gibt, sondern nur eine direkte Freischaltung der jeweiligen Accounts. Dubiose Verkäufer versuchen immer wieder, die Unwissenheit der Beta-hungrigen Spieler auszunutzen und so an Geld oder Accounts zu gelangen. Fallt bitte nicht auf solche Tricks rein. Den Beta-Zugang gibt es nur von Blizzard direkt.

Was hat es mit Burning Crusade Classic auf sich? Die Beta-Version von „Burning Crusade Classic“ ist gestartet. Das ist die erste Erweiterung von World of Warcraft Classic. Sie hebt das Charakterlevel auf Stufe 70 an, bringt die Scherbenwelt als neuen Kontinent sowie Blutelfen und Draenei als neue Völker.

Viele Spieler sehnen sich nach neuen Inhalten in WoW Classic. Immerhin ist die Veröffentlichung von Naxxramas nun schon einige Monate her. Doch Blizzard hat versprochen, zu liefern, und hält das. Die Beta zur ersten Erweiterung von WoW Classic ist gestartet und die ersten Spieler kämpfen sich bereits durch die Scherbenwelt.

