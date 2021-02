Ihr könnt euch jetzt für die Beta von WoW: Burning Crusade Classic anmelden. Wir verraten, was ihr dafür tun müsst.

Für viele Fans von World of Warcraft Classic war das Highlight der BlizzCon die Ankündigung von Burning Crusade Classic (TBC Classic). Sich ein zweites Mal frisch in die Scherbenwelt zu stürzen und gegen namhafte Bosse wie Illidan, Vashj oder Kael’thas in den Kampf zu ziehen, macht für viele Spieler einen großen Reiz aus. Doch nicht nur die Arbeiten an Burning Crusade wurden angekündigt, auch eine Anmeldung zum Beta-Test ist möglich. Wir verraten euch, wie das geht.

Beta-Anmeldung für Burning Crusade Classic

Um sich für die Beta von Burning Crusade Classic anzumelden, müsst ihr einfach nur die offizielle Webseite zum Spiel aufrufen. Das geht über diesen Link zur Seite von WoW Classic.

Stellt sicher, dass ihr auf der Seite mit eurem Battle.net-Account eingeloggt seid.

Scrollt weit nach unten, bis zum Bereich „Werde Betatester“.

Klickt auf den großen Button „Anmelden“ und wartet einige Sekunden ab.

Das war es auch schon. Damit seid ihr zur Beta von Burning Crusade angemeldet und gehört mit etwas Glück zu den ersten, die sich in die „neue“ Erweiterung von WoW wagen können.

Mit nur einem Klick seid ihr dabei.

Wann startet die Beta? Einen genauen Zeitpunkt dafür gibt es noch nicht. Blizzard möchte „Burning Crusade Classic“ allerdings sicher noch im Jahr 2021 veröffentlichen. Daher ist davon auszugehen, dass eine Beta im späten Frühling oder Sommer stattfinden wird. Ihr habt also noch einige Zeit, um euch für die Beta anzumelden oder einfach die aktuellen Inhalte von Classic noch zu genießen.

Classic verlangt Entscheidungen: Mit dem Launch von Burning Crusade müssen die Spieler von WoW Classic einige schwierige Entscheidungen fällen. So muss etwa darüber entschieden werden, ob ihr ewig in der Classic-Ära verbleiben wollt, oder Charaktere künftig in die neuen Inhalte ziehen. Auch wird es die Möglichkeit geben, einen Charakter-Boost oder sogar eine Charakter-Kopie gegen Geld zu kaufen. Das wird aktuell rege diskutiert.

Habt ihr Lust auf Burning Crusade Classic und werdet ihr bereits die Beta spielen? Oder wartet ihr auf den Release?