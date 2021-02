WoW Classic bekommt Charakter-Boosts und Kopien – gegen Geld

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Es soll einen neuen Charakter-Dienst geben, der es erlauben wird, einen Charakter zu kopieren. Dann könntet ihr euren Charakter zum Start von TBC Classic kopieren und ihn auf einem Classic-Realm weiterspielen, während ihr den gleichen Charakter mit in die Scherbenwelt nehmt. Von dort an sind die Charaktere natürlich eigenständig – eben voneinander losgelöste Kopien.

Charakter-Kopie für Unentschlossene: Wer sich nicht sicher ist, ob er mit seinem Charakter weiter in die Welten der Scherbenwelt reisen möchte oder einfach ewig in der Classic-Ära verbleibt, dem bietet Blizzard eine dritte Option.

