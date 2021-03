WoW Classic: 2 Spieler legen einen Boss, der eigentlich für 40 ist

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Was ist daran so besonders? Eigentlich ist Onyxia ein Boss, der für 40 Spieler ausgelegt ist. Grundsätzlich sind die Mechaniken des Kampfes aber nicht sonderlich kompliziert, weshalb der Kampf auch mit weniger Spielern gemeistert werden kann. Doch je weniger Spieler teilnehmen, desto länger zieht sich der Kampf. Da Onyxia allerdings keinen Enrage-Timer hat, gibt es keine Grenze, wie lange der Kampf dauern kann. Lediglich die Ressourcen der Spieler – wie etwa Mana – könnten ein Problem werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sowohl in WoW: Shadowlands als auch in World of Warcraft Classic gibt es immer wieder verrückte Rekorde, die von den Spielern aufgestellt wurden. Nachdem vor einer ganzen Weile die Drachendame Onyxia von drei Leuten bezwungen wurde, wurde das jetzt noch einmal unterboten. Nur zwei Spieler nahmen daran Teil und haben den Raidboss bezwungen.

Fast eine Stunde haben zwei Spieler an einem Boss in WoW: Classic gearbeitet. Denn anstatt mit 40 Spielern waren sie nur zu zweit unterwegs.

Insert

You are going to send email to