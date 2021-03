Auf den letzten Metern scheitert dieser Streamer bei einer Challenge in WoW: Classic. Er wollte Stufe 60 erreichen, ohne einen Schadenspunkt zu erleiden.

World of Warcraft Classic ist ein recht altes Spiel, immerhin existiert die Ur-Version bereits seit knapp 16 Jahren. Klar, dass so manch ein Spieler da schon alles erlebt hat und sich neue Herausforderungen sucht. Die „Iron Man“-Challenge ist dabei ein alter Hut, bei der man bis zum Erreichen von Stufe 60 nicht sterben darf. Doch es geht noch extremer. Kann man Level 60 erreichen, ohne einen einzigen Schadenspunkt zu kassieren?

Das wollte der Twitch-Streamer Stadics herausfinden – und hat über eine Woche reine Spielzeit investiert.

Was für Regeln gibt es? Die Regeln für diese Challenge waren ziemlich simpel. Der Charakter darf keinen einzigen Treffer erleiden, der seine Lebenspunkte reduziert. Mit vielen Klassen wäre das nahezu unmöglich. Krieger und Schurken müssen etwa permanent in den Nahkampf und können die Challenge gar nicht bestehen. Möglich wäre es mit den Klassen:

Magier (starke Distanzangriffe und Manaschild)

Priester (solide Distanzangriffe und Machtwort: Schild)

Jäger (starke Distanzangriffe und Tier, das tankt)

Hexenmeister (starke Distanzangriffe und Dämon, der tankt)

Stadics entschied sich am Ende für den Magier, der über eine Vielzahl von Kontroll-Effekten verfügt. Frostblitze verlangsamen Gegner, Frostnova hält die Feinde auf Distanz gefangen und Polymorph verwandelt einzelne Feinde in Schafe, während verschiedene Zauberschilde Schaden absorbieren.

Hinzu kommt, dass andere Spieler bei der Challenge nicht helfen dürfen („unassisted“).

Was für Probleme gab es? Eine ganze Menge. Immerhin gibt es viele Kreaturen in World of Warcraft, die deutlich schneller als der Spieler unterwegs sind und damit rasch aufholen. Außerdem benutzen manche Feinde auch noch Fernkampfangriffe oder Zauber, wodurch die Distanz unerheblich wird.

Hinzu kommt, dass in einem MMORPG auch viele andere Spieler unterwegs sind, die auf die Spielwelt einwirken. Wenn ein anderer Spieler etwa Feinde vorher besiegt, dann könnten diese im ungünstigen Augenblick respawnen und sich dann sofort auf Stadics stürzen. Das hatte ihm in einem seiner Runs auch das Leben gekostet, als ein frischer Murloc sich auf ihn stürzte und schon im Wald von Elwynn sein Leben beendete.

Wie hat er sich vor Schaden geschützt? Um Schaden zu vermeiden, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten in World of Warcraft Classic. Dazu zählen:

Nahkämpfer auf Distanz halten. Wenn ein Nahkämpfer den eigenen Charakter nicht erreicht, kann er auch niemals zuschlagen.

Schutzzauber wie der Manaschild. Physischer Schaden wird so vermieden und stattdessen Mana des Magiers verbraucht.

Schutztränke bieten für eine Stunde einen Schutzschild gegen bestimmte Elemente. So lässt sich zum Beispiel der Naturschaden von Giften mit einem Naturschutztrank kontern.

Betäubungseffekte, die Gegner kurzzeitig ausschalten und so gefahrlos machen.

So bitter endet der Run: In einem kleinen Video zeigt Stadics die Highlights und auch das Ende seines Runs. Sein bester Durchlauf dauerte ganze 175 Stunden an, ohne auch nur einen einzigen Schadenspunkt zu kassieren. Er erreichte Level 58 und war ungefähr auf der Hälfte zu Level 59.

Sein Untergang war ein Mitglied des Schattenhammerklans in Silithus. Das sind mächtige Zauberwirker, die nicht nur mit Feuerbällen um sich schmeißen, sondern auch noch über Spontanzauber verfügen. Ähnlich wie der Magier selbst, können sie „Feuerschlag“ verwenden, um sofort Schaden anzurichten – genau dieser Schaden trifft Stadics und seine Magierin Jaina und beendet damit den bis dahin makellosen Durchlauf.

Was macht Stadics nun? In seinem Video zeigt sich der Streamer sichtlich frustriert. Er lässt noch einmal Revue passieren, wie hart die Challenge war. Immerhin musste er 175 Stunden voll aufmerksam sein und ein einziger Fehler hätte den Durchlauf beenden können. Es gab knappe Augenblicke, in denen er gerade noch rechtzeitig einen passenden Schutz aktivieren konnte. Dass es mit einem Spontanzauber endet, nagt sichtlich an ihm.

Ein weiteres Mal wird er die Challenge nicht versuchen und er rät auch jedem davon ab. Künftig wird er sich eher anderen Herausforderungen widmen – wie etwa zu leveln, während er eine Augenbinde trägt oder ohne jemals etwas zu plündern.

Habt ihr auch schon mal so eine Challenge ausprobiert? Oder wäre das zu hart für euch?