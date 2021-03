In WoW Classic werden die Spieler kreativ, wenn ihnen langweilig ist. Sie brechen Weltrekorde in einem absurden Parkour.

Aus World of Warcraft Classic ist bei vielen Spielern die Luft raus. Viele warten sehnsüchtig auf die erste Erweiterung „The Burning Crusade“ und haben in Classic nur noch wenig zu tun. Zwischen den Raidterminen steht man sich gerne mal die Beine in den Bauch und läuft ziellos im Kreis in Orgrimmar, Stormwind oder Ironforge.

Doch manch ein Spieler bekämpft die Langeweile auch auf kreative Weise und ruft Wettrennen ins Leben, um an besondere Orte zu gelangen.

Worum geht’s? Im Subreddit von WoW Classic hat der Spieler Background_Word_3422 einen kleinen Beitrag gepostet. Während er auf den Release von TBC wartet, hat er damit begonnen, sich selbst eine kleine Challenge zu setzen. Es geht darum, so schnell wie möglich auf einen der Zeppelin-Türme von Orgrimmar zu gelangen – also noch auf das Dach dieser Türme.

Dafür muss man einen recht langen Parkour bewältigen, der außerhalb von Orgrimmar beginnt und über mehrere Berge und Bäume führt. Wo andere Spieler eine knappe halbe Stunde brauchen und immer wieder zurückfallen, hat er inzwischen eine Zeit von 1:46 erreicht.

Die genaue Strecke und seine Bestzeit könnt ihr euch in diesem Video auf Reddit anschauen.

Der Spieler DrSteel hat die Herausforderung angenommen und den Rekord deutlich gebrochen – er war 7 Sekunden schneller. Das wiederum könnt ihr hier sehen:

Warum ist das so schwierig? Was im Video so einfach aussieht, ist tatsächlich relativ anspruchsvoll. An vielen Stellen des Parcours kann ein falscher Schritt nämlich dazu führen, dass man abrutscht und wieder ganz von vorne anfangen muss. Viele Sprünge lassen nur einen einzigen Versuch zu und wer dort nicht die richtige Kante trifft, der stürzt in die Tiefe.

So reagieren andere Spieler: Die Reaktionen auf diese Art von Wettrennen sind gemischt. Ein paar Spieler finden das cool, immer wieder neue Sachen über WoW Classic kennenzulernen. So verstehen nun einige wie „die fiesen Allianzler“ da immer hinkommen. Andere wiederum sehen es eher ein bisschen sarkastisch und mit Humor und erklären „Also das ist der Content, von dem die Leute immer sprechen, wenn sie sagen, dass man in Classic mehr zu tun hat als in Retail.“

Unerreichbare Stellen sind alter Mythos: Solche Orte, an die man in WoW Classic nur schwer kommt, sind seit jeher beliebt. Zu Vanilla-Zeiten konnten Spieler so etwa den Hyjal betreten und dort einige lustige Dinge finden – wie etwa ein „Under Construction“-Schild der Blizzard-Mitarbeiter.

Hat man einen Spieler auf so einer schwer erreichbaren Stelle entdeckt, wollte man selbst herausfinden, wie man dorthin gelangt. Im Regelfall geschieht das über lange Sprung-Passagen, angereichert mit „Langsamer Fall“, einem schnellen Reittier oder auch dem Noggenfogger-Elixir.

Diese unerreichbaren Orte haben ihre Magie im Laufe der Zeit allerdings verloren, denn an die meisten Stellen kann man in der Retail-Version von World of Warcraft durch Flugreittiere, Spielzeuge oder die Klasse des Dämonenjägers gelangen.

Habt ihr in WoW Classic auch so kleine Orte, an die ihr euch gerne über lange Sprung-Passagen kämpft und andere Spieler in Staunen versetzt? Oder wäre euch das zu langweilig, damit die Spielzeit zu füllen?