Spielerzahlen von WoW: Im Westen hat man wohl 64% der Abos verloren

Die Abo-Zahlen von World of Warcraft sind seit einem halben Jahr quasi im freien Fall. Das sagen zumindest die Analysen von SuperData.

Mit WoW Classic hatte Blizzard und vor allem das Warcraft-Franchise einen neuen Höhenflug erlebt. Die Abo-Zahlen explodierten im August 2019 und besorgten WoW einen zweiten Frühling. Doch lange hielt das wohl nicht an. Denn die neusten Analysen zeichnen ein düsteres Bild und sehen WoW nun auf einem Stand, der schlechter als vor dem Release von Classic ist.

Das war der letzte Stand: Erst vor etwas über 2 Wochen gab es einen Finanzbericht von Activision Blizzard. J. Allen Brack betonte dabei, dass WoW Classic die Spielerzahlen im Vergleich zum 2. Quartal 2019 mehr als verdoppelt haben. WoW Classic hatte zu einem neuen Höhenflug bei den Abonnements geführt. Doch offenbar war das nur ein kurzes Vergnügen, bevor der nächste Sturzflug begann.

So ging es dann weiter: Wie SuperData berichtet, haben die Abo-Zahlen nach dem sprunghaften Anstieg mit dem Release von WoW Classic im Anschluss eine Bruchlandung hingelegt. 64% der Spieler sollen zwischen August und Januar wieder abgesprungen und beide WoW-Varianten hinter sich gelassen haben – zumindest hier im Westen. Warum die Spieler mit WoW Classic aufgehört haben, hatten wir bereits hier analysiert.

Da ist auch Talanjo traurig – WoW im Sturzflug?

Patch 8.3 half nur wenig: SuperData geht auch auf den Release von WoW Patch 8.3 Visionen von N’Zoth ein. Der habe es zwar geschafft, den Abwärtstrend umzukehren und sorgte zwischen Dezember und Januar für einen Anstieg von 17%, doch lässt das den Verlust von 64% der Spieler zwischen August und Januar noch bitterer erscheinen.

Auch für die nächsten Monate sieht es in WoW eher schlecht aus. Bis zum Release von Shadowlands vergehen noch viele Monate, aber wenigstens die Beta sollte schon in wenigen Tagen starten. In WoW Classic hingegen steht noch der Release von einigen Raids an, die vielleicht alte Spieler zurücklocken könnten.

In WoW Classic stehen noch einige Inhalte aus

China als unbekannte Variable: Ein Problem mit den Daten ist allerdings, dass SuperData den chinesischen Markt nicht miteinbezieht, da sie an diese Daten nicht herankommen. Besonders hier soll WoW Classic aber besonders beliebt gewesen sein und für lang bleibende Spieler gesorgt haben. Die Infos beziehen sich also lediglich auf den westlichen Markt – doch da zeichnen sie ein eher düsteres Bild.

All diese Infos sollte man aber mit Vorsicht genießen. Blizzard gibt seit Jahren keine offiziellen Abo-Zahlen mehr raus, sodass die Informationen von SuperData nicht so leicht überprüft werden können.

Glaubt ihr, der Abwärtstrend wird nun fortgeführt? Oder bekommen das moderne WoW und WoW Classic bis zum Release von Shadowlands noch einen neuen Aufwärtstrend hin?

