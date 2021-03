Dataminer haben ein neues Reittier in WoW: Classic gefunden – in der Beta von Burning Crusade. Die Angst vor einem Cash-Shop wächst massiv.

Für wenige Stunden hatten Spieler die Hoffnung, dass die Beta von Burning Crusade Classic schon startet, doch das erwies sich als Fehlalarm. Ein Bug in der Battle.net-App ließ manche Spieler schon den Client für die Beta herunterladen. Doch auch wenn die Beta noch nicht startet, konnten Data Miner bereits einige der Spieldaten zerlegen und fanden dabei etwas Interessantes: Ein neues Reittier.

Was ist das für ein Reittier? Das Mount trägt den Namen „Viridian Phase-Hunter“ und hat das Modell eines optisch aufgemotzten Phasenläufers, wie Spieler sie aus den Wäldern von Terokkar kennen. Mit einem Sattel und einigen Panzerungen macht das Reittier ordentlich etwas her.

Die Kollegen von wowhead haben direkt ein kleines Video gemacht, um zu zeigen, wie das Reittier aussehen wird:

Doch damit stellt sich auch die Frage: Wie könnte das Reittier ins Spiel kommen?

Das ist die Sorge der Spieler: Viele Spieler befürchten, dass Blizzard damit einen Ingame-Shop einführt, der Reittiere, Haustiere und ähnliche Dinge verkauft. Auch die Einführung der WoW-Marke wäre denkbar, mit der es quasi einen legalen Weg gibt, Gold zu kaufen.

Die Spieler haben Angst, dass immer mehr von Retail in WoW Classic einsickert, was besonders in Bezug auf den Cash-Shop für viele bedenklich ist.

Einige Classic-Spieler wollen ihre puristische Erfahrung haben, in der Optionen wie der Ingame-Shop und käufliche Reittiere nicht vorhanden sind. Das würde den “Geist” von Classic und Burning Crusade zerstören und wäre dann immer mehr Retail – das Spiel, das sie explizit nicht haben wollen.

Welche Möglichkeiten gibt es noch? In den verschiedenen Foren und auf Reddit wird wild über diesen Fund diskutiert, aber auch andere Möglichkeiten in Betracht gezogen, was es mit dem Reittier auf sich haben könnte. Neben einem reinen Shop-Mount wären immerhin mehrere Möglichkeiten denkbar:

Reittier als Promotion: Das Reittier könnte an eine Promotion gebunden sein. Wie einfach die Aufgabe, innerhalb der ersten Monate Stufe 70 zu erreichen oder mit BC-Classic einfach zurück ins Spiel zu kommen.

Neue „Collector’s Edition“: Eine digitale „Deluxe-Edition“ von BC-Classic ist ebenfalls im Gespräch. Diese könnte neben dem Reittier dann auch eine Charakter-Boost enthalten, um das Angebot ein bisschen schmackhafter zu machen.

Klar scheint jedoch zu sein, dass Blizzard auf gewisse Weise „neue“ Inhalte in BC bringen wird, denn das Reittier wurde nunmal in den Spieldaten von Burning Crusade gefunden und nicht von Retail-WoW. Es wäre aber durchaus denkbar, dass das Reittier im Zuge einer „Cross-Promotion“ am Ende in beiden Spielversionen landet.

Mehr Cash-Dienste kommen sowieso: Grundsätzlich ist aber schon seit einer Weile klar, dass Blizzard mehr und mehr Dienste in Classic und BC-Classic anbieten will. Alleine schon der Charakter-Boost auf Stufe 58 brachte wilde Diskussionen mit sich und wird noch immer von vielen Spielern nicht gemocht. Der soll es Spielern beim Release von BC Classic helfen, schnell in die Scherbenwelt zu kommen, um die „neuen“ Inhalte erleben zu können.

Was haltet ihr davon? Findet ihr es gut, wenn es ein paar neue Reittiere in Burning Crusade Classic gibt und würdet sie sogar kaufen? Oder ist das absolut undenkbar und sollte Blizzard ganz schnell verwerfen?