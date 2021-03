Ganz plötzlich fühle ich mich in WoW vollkommen ausgebrannt

Cortyn von MeinMMO fühlt sich in Bezug auf World of Warcraft ausgebrannt. Schuld daran ist, dass das große Ziel erreicht wurde. Kennt ihr das auch?

Meine Raidgruppe und ich haben endlich Denathrius im Schloss Nathria auf heroischer Schwierigkeit besiegt. Ich weiß, das haben sicher viele von euch in World of Warcraft schon geschafft.

Für „meine Truppe“ und mich war das aber etwas ziemlich Besonderes, denn einige unserer Mitspieler hatten vor Shadowlands noch niemals richtig geraidet und waren quasi komplette Neulinge. Die einzigen Schlachtzüge, die sie bisher kannten, waren „alte Raids“ die für Transmog gefarmt wurden.

Besonders die Sorge des Tanks verstand ich auch gut. Bei einem Fehler plötzlich „der Depp“ zu sein, der die ganze Gruppe getötet hat, ist keine schöne Vorstellung. Was in einer kleinen Gildengruppe noch zu verkraften ist, das ist in einer Raidgruppe mit bis dahin noch vielen fremden Spielern schwieriger. Nicht jeder hat diese „Ist ja nur ein Spiel“-Einstellung und für manch einen kostet das Überwindung.

Unser zweiter Tank war vor dem ersten Raidabend so ein Nervenbündel, dass man seinen Puls quasi durchgängig im Discord hören konnte, als würde sein Körper irgendeinen Hardstyle-Techno-Beat nachahmen.

Eine bunte Truppe – und ein Nervenbündel als Tank.

Zu sehen, dass diese Überwindung gelang und sich aus den Gruppen langsam ein solider Raid-Stamm formte, der immer besser wurde, das war wundervoll.

Aus Nappel-Truppe wurde ein verlässlicher Raid

Inzwischen ist diese Unsicherheit verflogen und die ganze Gruppe funktioniert als eingespieltes Team gut. Die ersten 9 Bosse fallen in Nathria auf heroisch quasi im Vorbeigehen um.

Sich nach und nach erst auf „normal“ durch den Raid zu arbeiten, um dann auch noch auf heroisch die Bosse zu legen – das war ehrlich gesagt mehr, als ich am Anfang erhofft hatte.

Denathrius auf Heroisch zu bezwingen, das war seit dem Start von Shadowlands unser großes Ziel. Wir wollten auf der einen Seite mal wieder im Raiding ein bisschen Fuß fassen und auf der anderen Seite ein paar Raidverweigerern zeigen, dass Schlachtzüge eine Menge Spaß machen.

Ich will ehrlich sein: Richtig geglaubt habe ich an den Erfolg unserer Gruppe am Anfang nicht. Auch wenn offiziell zwar das Ziel war, Denathrius auf heroisch zu besiegen, habe ich daran nicht geglaubt. Heimlich dachte ich mir: „Okay, auf normal schaffen wir das mit viel Glück, aber nach den ersten 3 Bossen auf heroisch ist dann Schluss und die Gruppe zerstreut sich.“

Dass das nicht der Fall war, hat mich glücklich gemacht. Nicht ein bisschen glücklich wie „ich habe ein cooles Item bekommen“, sondern richtig glücklich wie „die Raid-Abende sind die absoluten Highlights meiner Woche“.

Nach fast 100 Versuchen am Endboss, gelang unserem harten Kern aus 11 Leuten dann endlich der Kill von Denathrius auf heroisch.

Es war mühsam. Es war anstrengend. Aber es war genau die Herausforderung, die ich endlich mal wieder in WoW haben wollte.

Doch zusammen mit Denathrius starb auch etwas anderes:

Meine Motivation.

Dabei hatte der Kampf gegen Denathrius mir so ein Hochgefühl gegeben, das ich in WoW schon lange vermisst hatte.

Plötzlich ausgebrannt – auf dem eigentlichen Höhepunkt.

Ein kurzes Abtauchen in alte Zeiten

Früher, zu Zeiten von Vanilla und Burning Crusade, da hatte ich noch richtig viel Zeit. Ich habe an 3-4 Tagen pro Woche geraidet und für mich war es ganz normal, 100, 200 oder 300 Versuche oder öfter an einem harten Endboss zu scheitern. Allein die Wochen, die wir an Illidan Sturmgrimm probiert haben, sind bei mir ewig im Gedächtnis verankert. So sehr, dass ich noch heute traumatische Flashbacks bekomme, wenn ich von Illidan „Akama … your duplicity is hardly surprising …“ höre.

Für mich gibt es diese magische Grenze bei Versuchen pro Boss, ab der ich nicht mehr aktiv mitspielen und nachdenken muss, sondern mein Körper einfach nur noch reagiert. Die Bossmechaniken sind dann so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken muss, was ich eigentlich drücke oder anklicke.

In den ersten 50 Versuchen ist das alles noch eine Lernphase. Fehler passieren jedem Mal, man wartet auf Mechaniken, schaut auf die Timer vom Boss-Mod-Addon und agiert dann entsprechend. Da man häufig gar nicht alle Phasen eines Kampfes erlebt, lernt man auch immer wieder etwas Neues, wenn es dann doch mal in eine noch unbekannte Phase des Kampfes übergeht.

Doch so ab dem 60. oder 70. Versuch verschwindet das. Es ist wie ein Lied, dessen Melodie man sich eingeprägt hat und die von ganz alleine im Kopf weitergespielt wird, ohne dass man es verhindern kann. Wie ein einstudierter Tanz, den der Körper nach einer Weile von ganz alleine ausübt, wenn er die passende Musik dazu hört.

Denathrius auf heroisch zu töten war ein gutes Stück Arbeit. Jetzt bleibt Leere zurück.

Was für viele vermutlich nach „stinklangweiligem Auswendiglernen“ klingt, war für mich ein Hochgefühl. Diese magische Grenze, ab der ein Bosskampf keinerlei Nachdenken mehr erfordert und alles automatisch abläuft – das hatte ich vermisst. Ich hatte es vermisst, an einem Boss so häufig zu sterben.

Ich hatte es vermisst, sich ganz langsam, Stück für Stück und Prozent um Prozent, langsam durch einen schweren Kampf zu arbeiten. Mit einer Gruppe, die nicht aufgibt, sich durchbeißt und verbessert.

Vor dem letzten Raidabend hatten wir Denathrius auf 0,7 %. Es war also absehbar, dass der gute Herr aus Revendreth beim nächsten Mal den Löffel abgeben würde.

So kam es dann auch. Für uns war es der 99. Versuch des Kampfes, der dann endlich mit dem Kill und dem Erfolg belohnt wurde.

Es war der absolute Höhepunkt meines Spielens in Shadowlands bisher. Der schönste Moment mit der Gilde und der ganzen Raidgruppe, den es in diesem Addon bisher gab. Ausgelassene Stimmung, alle haben sich gefreut und gefeiert. Wir hatten uns etwas bewiesen, unsere Charaktere nun ewig vereint durch einen gemeinsamen Erfolg.

Ausgebrannt nach dem Erfolg

Doch ganz plötzlich fühlte ich mich ausgebrannt. Von einem Augenblick auf den anderen war all die Freude und Zufriedenheit verschwunden.

Noch am selben Abend kam ich mir wie der klischeehafte Anime-Protagonist vor, der nach einem schweren Schicksalsschlag den Glanz aus den Augen verliert und apathisch in sich zusammensackt.

Mit dem Unterschied, dass der harte Schicksalsschlag fehlt.

Ich hatte noch so viele Ziele für Shadowlands, die ich in den nächsten Wochen angehen wollte:

Ja, ich wollte mir jede einzelne Belohnung mit Anima erfarmen, die es gibt.

Ja, ich muss bei den Pet-Battles noch eine ganze Menge nachholen und die Sammlung vervollständigen.

Ja, ich muss noch immer die Pakt-Kampagne der Nekrolords spielen, bevor es in Patch 9.1 weitergeht.

Ja, vor Patch 9.1 will ich noch alle Dungeons auf M+15 abschließen.

Aber all das rückte urplötzlich in meinen Gedanken auf den Status: „Das mache ich … irgendwann.“

Ist WoW schuld? Oder bin ich es?

Ich halte World of Warcraft für ein gutes Spiel. Das tat ich immer, sogar während der umstrittenen Verderbnis-Gegenstände oder auch während Cataclysm. Ich mag Veränderung und kann mich auf fast alles einstellen, auch wenn einzelne Dinge mal weniger oder mal mehr Spaß machen.

Doch dieses Gefühl von „Auf den Login-Bildschirm starren und dann doch lieber wieder ausschalten“, das hatte ich seit ewigen Zeiten nicht mehr.

Dabei fällt es mir schwer, auszumachen, woran das eigentlich liegt. Im Gegensatz zu einigen anderen Spielern, bin ich nicht der Ansicht, dass es in WoW nichts zu tun gibt. Ganz im Gegenteil. Schaue ich auf meine gedankliche Liste an Zielen, habe ich mehr zu tun als jemals zuvor.

Die einzelnen Dinge machen mir auch Spaß, jedes für sich genommen. Wenn ich erst einmal mit Pet-Battles anfange, bindet mich das sicher zwei Stunden lang. Das Gleiche gilt für das Spielen einer Kampagne oder Abschließen von „M+“-Dungeons. Bin ich erst einmal dabei, dann unterhält es mich.

Aber so weit komme ich aktuell gar nicht. Diese Leere, die der Denathrius-Kill gerade in mir hinterlassen hat, fängt mich schon am Login-Screen ab.

Mit Sylvanas kommt die Motivation sicher zurück.

Mir kommt es nun ehrlich gesagt ziemlich gelegen, dass Patch 9.1 Ketten der Herrschaft noch eine ganze Weile weg ist. Auch dass bald mein Urlaub beginnt und ich mich daher auch einfach mal ein paar Wochen gar nicht mit WoW beschäftigen kann, geht damit wunderbar einher.

Ein paar Abende in Stardew Valley meine eigene Farm aufbauen oder in Dead by Daylight nervige Überlebende hinrichten, das sieht plötzlich alles so viel verlockender aus.

Habt ihr auch so Augenblicke, in denen ihr euch bei einem MMORPG ganz plötzlich ausgebrannt fühlt? In dem all die Motivation durch ein plötzliches Erfolgserlebnis verpufft?