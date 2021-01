In World of Warcraft gehört zum Spielspaß manchmal auch Leistung dazu. Doch was tut man, wenn die eigenen Freunde einfach „zu schlecht“ sind?

In MMORPGs wie World of Warcraft kennt es jeder: Man ist mit einer Gruppe in einem Dungeon unterwegs, der recht anspruchsvoll ist. Es gibt ein Zeitlimit oder eine bestimmte Herausforderung und immer wieder scheitert die Gruppe aufgrund der Fehler eines einzelnen Spielers. Während man bei Random-Gruppen nach einigen Versuchen dazu geneigt ist, die Person einfach zu kicken, wenn sich keine Besserung einstellt, gibt es eine Gruppe von Leuten, bei denen das schwieriger ist: Freunde und Bekannte.

Doch was soll man tun, wenn der Problemfall in der Gruppe zu den eigenen Freunden zählt?

Manchmal ist jeder ein kleiner „Noob“ – nicht wahr?

Spiele wie World of Warcraft machen am meisten Spaß, wenn man sie in einer festen Gruppe mit Freunden spielt. Solange der Spaß im Vordergrund steht, ist es auch gar kein Problem, wenn nicht alle Spieler auf dem gleichen Niveau sind. Erst im Endgame kommt es zu Problemen, wenn bestimmte Hürden einfach nicht mehr genommen werden können, weil einzelne Spieler zu schwach sind oder zu viele Fehler machen.

5 Fehler, die Leute in WoW machen

Es gibt eine Menge Dinge, die in WoW schiefgehen können:

Der Tank schätzt seine Standhaftigkeit falsch ein und bleibt einfach stehen, anstatt die mächtigsten Feinde einige Sekunden lang zu kiten und damit den Heiler zu entlasten.

Der Magier kriegt seine Rotation nicht richtig auf die Kette und landet beim Schaden noch hinter dem Tank.

Ein Priester ist unaufmerksam und geht immer wieder rückwärts gefährlich nah an anderen Mobgruppen heran, die zusätzlich gepullt werden.

Der Heiler kriegt es einfach nicht hin, den gefährlichen Voidzones auszuweichen, die sich schon Sekunden vorher ankündigen.

Ein Mönch wirft nach dem ersten Wipe die Flinte ins Korn und findet, dass „Man das jetzt eh nicht mehr schafft und man deswegen auch gleich aufgeben kann“.

Mechaniken in WoW sind vielfältig und eine ganze Menge kann schiefgehen, von der eigenen reinen „Output“-Leistung, bis zum korrekten Spielen der Mechaniken vieler Feinde oder der reinen Einstellung, herausfordernde Inhalte auch konzentriert und effektiv angehen zu wollen.

In einer Freundesgruppe ist vieles einfacher – aber manche Probleme auch schwieriger.

Für mich persönlich gilt: Solange das Ziel erreicht wird, ist mir die Leistung erst einmal egal. Wenn das Ziel etwa nur ein Schlüsselstein auf Stufe Mythisch+7 ist und das auch mit eher schlechter spielerischer Leistung zu bewältigen ist – kein Problem. Ich spiele gerne leistungsorientiert, doch solange das Ziel erreicht wird, kann ein Spieler ruhig etwas hinter den anderen herhinken.

Problematisch wird es erst, wenn die angestrebten Ziele zum wiederholten Male nicht erreicht werden und es ganz offensichtlich zu sehen ist, wo die Probleme in der Gruppe liegen.

Spaß ist eindeutig wichtig und solange alle Spaß haben, kann auch gerne mal etwas schiefgehen. Wenn jedoch immer wieder die als Gruppe angestrebten Ziele verfehlt werden, dann sinkt der Spaß mit der Zeit unweigerlich.

Nicht jeder kann mit Kritik gut umgehen – erst recht, wenn sie von Freunden bei einem Spiel kommt.

In meiner Gruppe gibt es dafür so ein gemeinsames Bewusstsein. Fällt ein Spieler dauerhaft aus der Reihe, gibt es den kollektiven Wunsch, diesen „Fehler“ zu beheben – auf möglichst freundliche Art. Das kann eine zusätzliche Ansage im Discord sein, wann genau ein bestimmter Spieler sich zu bewegen hat, ein paar Ideen und Anregungen bei der Rotation der Fähigkeiten oder auch nur das Heraussuchen von vernünftigen Guides, an denen man sich orientieren kann.

Doch auch hier gibt es manchmal Probleme. Immerhin können nicht alle Spieler gleichermaßen mit Kritik oder Ideen für Verbesserungen umgehen. Manch einer möchte an seinem Spielstil festhalten, weil es ihm oder ihr so einfach mehr Spaß bereitet. Andere können mit dem Gedanken schlecht umgehen, von ihren Freunden in einem Spiel belehrt zu werden und damit indirekt gesagt zu bekommen: „Du bist gerade das Problem, bitte ändere das doch.“

Genau hier möchte ich von euch nun wissen, wie ihr mit so einem „Problemfall“ im eigenen Freundeskreis umgeht.

Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr mit Freunden in eurer Gruppe verfahrt, wenn es anhaltende Probleme in der spielerischen Leistung gibt.

Ignoriert ihr das Problem und macht einfach so weiter, in der Hoffnung, dass das Problem sich von selbst erledigt?

Sprecht ihr das Problem an und versucht es zu lösen, auch wenn man damit jemanden in eine unangenehme Lage bringt?

Werft ihr auch Freunde nach einer Weile aus der Gruppe, wenn die Leistung einfach nicht reicht?

Habt ihr eine ganz andere Form des Umgangs?

Was ist, wenn ihr selbst der Noob seid?

Aber auch die andere Seite würde mich interessieren. Wie geht ihr damit um, wenn ihr selbst der Problemfall seid? Habt ihr es schonmal erlebt und gespürt, dass es ganz eindeutig an euch selbst liegt, dass die Gruppe aktuell scheitert und es wegen euch nicht vorangeht? Wie reagiert ihr darauf?

Ich habe hier eindeutig den Vorteil, dass ich ein ziemlich ehrgeiziger Mensch Dämon bin, wenn es um die Leistung im Spiel geht. Ich mag es, wenn mein Tank sich auch ohne Heiler eine Weile am Leben halten kann oder mein Schattenpriester im Raid einen der besten DPS-Plätze belegt.

Wenn das nicht der Fall ist – was oft vorkommt – dann nagt das an mir.

Dann suche ich fast immer nach Wegen und Möglichkeiten, mich zu verbessern. Egal ob das eine Umstellung der Talente oder kleine Änderung der Spielweise ist, alles was mich effektiver in meiner Aufgabe macht, wird zu Rate gezogen. Ich sehe es als meine Pflicht, meine Rolle möglichst gut erfüllen zu wollen – denn wenn ich das nicht versuche, warum sollte der Rest der Spieler es dann tun?

Klar gibt es hierbei auch Grenzen. Ich würde gegenwärtig zum Beispiel nicht meinen Pakt ändern, um noch ein oder zwei Prozente mehr Leistung rauszuholen. Doch alles andere steht zumindest zur Debatte.

Umso mehr nagt es an mir, wenn ich keine Lösung finden kann. Wenn mir ein anderer Spieler der gleichen Klasse und Spezialisierung begegnet, der bei ähnlicher Ausrüstung einfach Längen vor mir ist, bin ich schnell frustriert.

Denn nicht immer liegt für mich klar ersichtlich auf der Hand, wo der Fehler liegt. Wenn mir etwa Warcraftlogs sagt, dass ich bei einem Kampf nur knapp 50 % – 60% meiner rechnerisch möglichen Leistung erbracht habe, dann zuckt mein rechtes Augenlid unruhig. Da hilft es mir persönlich dann auch wenig, wenn der Boss trotzdem lag und ich im DPS-Ranking weit vorne war. Wenn mehr dringewesen wäre, will ich das auch erreichen.

In WoW im Speziellen ist für mich Spaß schon lange an einen Leistungsgedanken gekoppelt. Ich habe Spaß, wenn ich weiß, dass ich meine Sache gut mache und für alle anderen kein Klotz am Bein bin, sondern ein Gruppenmitglied, bei dem man am Ende denkt: „Guter Schattenpriester, den nehme ich gerne wieder mit“ oder „Toller Tank, 5/5 Sterne, swipe ich nach rechts“.

Wenn ihr jetzt noch Lust habt, dann beantwortet doch die zweite Frage in den Kommentaren: Wie sieht der Leistungsgedanke bei euch aus, wenn ihr merkt, dass ihr selbst gerade das Problem seid?

