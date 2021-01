Tanken in WoW ist für viele Spieler nervig geworden. Häufig rennen Tanks nur noch im Kreis und kiten die Gegner hinter sich her. Muss das so sein?

Das Tanken in MMORPGs wie World of Warcraft ist oft ein undankbarer Job. Man muss nicht nur den Dungeon perfekt kennen, sondern trägt in vielen Fällen auch die größte Verantwortung in der Gruppe, entscheidet über Geschwindigkeit und die genaue Vorgehensweise. Umso frustrierender ist es dann, wenn das Tanken an sich immer weniger Spaß macht. Genau dieses Problem haben Tanks aber aktuell in „Mythisch+“-Dungeons. Denn dort wird immer seltener tatsächlich „getankt“ und viel öfter einfach gekitet.

Was ist das Problem? Dungeons der Schwierigkeit Mythisch+ gehören zu den anspruchsvollsten Inhalten, die Spieler in WoW gerade erleben können. Mit steigendem Level werden die Feinde immer stärker und die Mechaniken immer knackiger. Ungefähr ab Stufe 12 aufwärts (je nach Tank-Klasse leicht unterschiedlich) werden Feinde so stark, dass sie schlicht nicht mehr auf herkömmliche Weise im Nahkampf bekämpft werden können. Selbst Tank-Klassen werden in wenigen Sekunden zerlegt.

Das ist ein Thema, das auch immer wieder im Subreddit von WoW angeregt diskutiert wird.

Tanks rennen um ihr Leben – ist das noch „Tanken“?

Wie tanken die Tanks denn dann? Im Regelfall durch Kiten. Es wird kurz in die feindliche Gruppe gestürmt oder gesprungen, um genug Bedrohung aufzubauen. Anschließend werden die Feinde verlangsamt und der Tank rennt nur noch vor ihnen weg. Gelegentlich wird ein Fernkampf-Angriff oder eine Betäubung eingestreut. Doch mit klassischem Tanken, bei dem der Krieger etwa mit Schild und Schwert den Feinden im Nahkampf trotzt, hat das nur noch wenig zu tun.

Schaden wird nicht mehr durch den geschickten Einsatz von Fähigkeiten zur Mitigation vermieden, sondern dadurch, dass Feinde den Tank schlicht nicht mehr erreichen und der die Gegner im Kreis führt.

Das sagen Tanks zu dem Thema: Im Subreddit von WoW haben sich einige Tanks zu Wort gemeldet.

Der Paladin metalicgrenade schreibt dazu:

Es schmerzt mich, ein Paladin in voller Platte und mit schlechter Mobilität zu sein, nur um dann kiten zu müssen. Es ruiniert die Fantasy eines ‚unbeweglichen Objekts‘.

Ein anderer Spieler, goodydoobie, sieht Kiten als eine Option von vielen – oder wünscht sich das zumindest:

Wie viele schon angemerkt haben: Kiting sollte ein Werkzeug von Tanks sein, ABER NICHT DAS EINZIGE. Klar, wenn die Schwierigkeit der Schlüsselsteine steigt oder man große Pulls macht, dann sollte es prominenter genutzt werden. Aber auf den Stufen 14 oder 15 sollte das Movement sich mehr darum drehen, einzelne Mob-Gruppen richtig zu positionieren und nicht das Kiten. Was noch schlimmer ist, ist der Umstand, dass die Itemisierung hier der offensichtliche Schuldige ist. Weil die Skalierung von DPS-Klassen nicht in einer Liga mit der Standhaftigkeit von Tanks ist. Was DPS-Spieler leicht töten können, kann einen Tank noch immer in Windeseile kaputthauen. Das ist schlecht.

Auch der Spieler Ni_Too sieht das Problem und schreibt dazu:

Ich bin da ganz auf deiner Seite – Ich tanke in diesem Addon nicht, aber wenn ich mir Tanks in ‚Mythisch+‘-Gruppen anschaue, besteht das vor allem daraus, dass sie die Aggro von einem Jäger zugeschossen bekommen und dann so schnell rennen, wie sie können – ich bemitleide sie. Das hat einfach nichts mehr mit der ‚Tank-Fantasy‘ zu tun. Es ist okay, wenn es unterschiedliche Tank-Stile gibt, wie etwa einen der kitet und einen anderen, der mit Schwert und Schild arbeitet und so weiter. Aber wenn selbst die ‚Schwert und Schild‘-Tanks die ganze Zeit wegrennen müssen, fühlt sich das einfach falsch an.

Auch Heiler fühlen sich vom aktuellen Spielstil der Tanks genervt und bemängeln etwa wie Stonebear:

Als Heiler ist es verdammt nervig, die ganze Zeit den Dämonenjäger zu verfolgen, der von Säule zu Säule und von Ecke zu Wo-auch-immer springt, nur um ihn zu heilen. Das Kiting-Meta ist Müll und viel zu extrem geworden.

Dämonenjäger sind besonders mobil und machen als Tanks deswegen gerade eine gute Figur – genervt sind die Spieler trotzden.

Problem ist nicht neu: Vollkommen neu ist die Problematik übrigens nicht. Dass diese Methode beim Tanken die effektivste ist, hatte sich schon in Battle for Azeroth herauskristallisiert. Zwar wurde hier ein solches Vorgehen erst ab Stufe 17 und aufwärts wirklich notwendig, hat aber schon damals viele Spieler verstört.

Die Sorge ist nun, dass dieser eher untypische Spielstil für Tanks das Tanken noch unattraktiver macht. Immerhin dürften viele Spieler einen Tank angefangen haben, um im Nahkampf Feinde zu binden und die Gruppe so zu beschützen. Dass sich dieser Spielstil im Endgame so wandelt, dass man nur noch wie ein Flummi panisch durch den Raum hüpft, könnte so manch einen Tank-Spieler verschrecken – und diese wichtige Aufgabe noch unattraktiver machen.

Wie seht ihr das? Tankt ihr gerne unter den aktuellen Bedingungen? Oder versteht ihr die Kritik von Kriegern, Paladinen und Konsorten?

