Von der ganzen Gruppe in WoW verraten, zieht dieser Tank es einfach selber durch. Mythisch+18 im Alleingang – und das sogar im Tiefenpfuhl.

In World of Warcraft kommt es immer mal wieder vor, dass man sich über den einen oder anderen Spieler ein wenig aufregt. Vielleicht ist jemand nicht ganz so erfahren oder macht eine Reihe von „dummen“ Fehlern, die besonders nervig sind. Wer komplett die Geduld verliert, verlässt eventuell seine Gruppe sogar vorzeitig. Doch ein Tank hat gezeigt, dass er den eisernen Willen hat, es auch alleine durchzuziehen.

Was ist passiert? Im Subreddit von WoW zeigte der Spieler TheSoberCannibal ein Bild von seinem Dämonenjäger, auf dem er den Endboss des Tiefenpfuhls auf der Schwierigkeit „Mythisch+18“ im Alleingang bewältigte. Der finale Kampf dauerte satte 14 Minuten und 23 Sekunden, konnte dann aber erfolgreich abgeschlossen werden.

Vruumsc und sein goldener Moment – der Endboss nach 14 Minuten solo besiegt!

Möglich war das durch die starke Eigenheilung vom Dämonenjäger. Die haben auch schon an anderer Stelle dafür gesorgt, dass diese Klasse Mythisch+20 solo abschließen kann. Vruumsc kommt nach eigenen Angaben auf Werte von knapp 42% Vielseitigkeit ohne Buffs, was seinen erlittenen Schaden drastisch reduziert.

Warum ging die Gruppe? Die anderen Mitspieler waren mit der Leistung von Vruumsc offenbar nicht zufrieden. Er gesteht in den Kommentaren aber auch, dass seine Leistung im Dungeon relativ enttäuschend war und er als Tank versagt hat. Dass nicht alles nach Plan lief, lässt sich auch an den vergleichsweise vielen Toden im Dungeon erkennen. 38-mal haben die Gruppenmitglieder im Tiefenpfuhl das Zeitliche gesegnet und dann ganz offenbar die Geduld verloren.

Dämonenjäger schaffen immer mal wieder eine Menge solo.

Warum hat er keine neuen Mitspieler gesucht? Bei einem „Mythisch+“-Dungeon ist es nicht möglich, nachträglich noch neue Spieler einzuladen. Lediglich die 5 ursprünglichen Spieler, die den Dungeon gestartet haben, können diesen betreten. Wenn also auch nur ein Spieler entscheidet, die Gruppe vorzeitig zu verlassen, lässt sich das nicht mehr ausgleichen. Daher geht man solche Dungeons eigentlich mit Leuten an, denen man zumindest soweit vertraut, dass sie den Run bis zum Ende durchziehen.

Etwas bitter ist jedoch, dass die verschwundenen Mitspieler dennoch ihre wöchentliche Belohnung für den Dungeon angerechnet bekommen, obwohl sie zum Zeitpunkt des Endbosses gar nicht mehr anwesend waren.

Dämonenjäger machen ohnehin recht viel Spaß. Wenn Cortyn von MeinMMO mal ’nicht denken‘ will, wird auch zum Dämonenjäger gegriffen…