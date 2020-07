WoW: Neuer Rekord! Mythisch +20 im Alleingang bewältigt

Dämonenjäger in WoW sind einfach nicht aufzuhalten. Jetzt hat sogar einer die Grenze von Mythisch +20 bewältigt – und dafür über 100 Stunden benötigt.

Erst vor einigen Tagen berichteten wir über einen Dämonenjäger, der den Freihafen auf der Schwierigkeit Mythisch +17 bewältigt hat. Doch damit war das Ende der Fahnenstange offenbar noch lange nicht erreicht. Denn ein anderer Dämonenjäger hat nun noch eine ganze Schippe draufgelegt. Anstelle aber nur einen +18- oder +19-Key zu absolvieren, machte er die 20 voll.

Was ist passiert? Der YouTube-Kanal des Nutzers Enigma hat ein Video hochgeladen. Dort sieht man seine Dämonenjägerin Esanara, die sich an einem mythischen Dungeon zu schaffen macht – und das vollkommen allein. Die Schwierigkeit ist auf Stufe 20 – das ist ein Level, an dem selbst gut eingespielte Gruppen ordentlich zu knabbern haben.

Das Video zeigt vor allem die Bosskämpfe. Die verschiedenen Kämpfe gegen die meisten Trash-Gegner sind hingegen nicht zu sehen, wären aber wohl auch nicht so interessant, da sie alle recht ähnlich ablaufen.

Guckt euch hier an, wie der Jäger vorgeht

Der ganze Run hat übrigens 11 Stunden und 22 Minuten gedauert – also fast einen halben Tag. Allerdings hat Esanara dabei auch einige Male eine Pause gemacht, etwa gegen den Boss Rezan. Nach mehreren Wipes in Kämpfen, die gute 20 Minuten dauerten, war ein bisschen Ablenkung angebracht. Insgesamt starb Esanara zwischen 30 und 45 mal an Rezan – eindeutig der schwierigste Boss. Den Endboss Yazma besiegte die Dämonenjägerin allerdings sofort im ersten Versuch.

Wie hat Esanara das gemacht? Zum einen hat Esanara eine recht solide Ausrüstung mit Itemlevel 474, zum anderen aber eine Vielzahl von Verderbnis-Effekten. Diese muss man nutzen, bevor sie schon bald verschwinden. Die meisten davon sind ein Bonus auf die Vielseitigkeit, denn das macht Tanks aktuell – und Dämonenjäger im Speziellen – besonders stark. Der Wert erhöht nicht nur den ausgeteilten Schaden, sondern auch den erlittenen Schaden um feste Prozentwerte.

Dämonenjäger freuen sich über Verderbnis-Effekte

Gelegentlich tausche Esanara seine Stücke der Ausrüstung jedoch gegen andere Effekte, wie etwa Zwielichtsverwüstung. Dadurch ließ sich die Kampfdauer in vielen Fällen reduzieren, da der „Schattenlaser“ eine Menge Schaden anrichtet.

Hinzu kommt, dass Dämonenjäger ohnehin eine massive Eigenheilung haben und sich lange am Leben halten können – auch ohne einen Heiler im Nacken.

Was haltet ihr von dieser Leistung? Eindrucksvoll und cool? Oder verschwendete Lebenszeit?