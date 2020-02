Wenn ich in WoW nicht denken will, spiele ich Dämonenjäger

Wenn Cortyn das Hirn auf Sparflamme stellt, dann wird in World of Warcraft der Dämonenjäger ausgepackt. Denn dafür muss man kaum denken, hat aber viel Spaß.

Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass mir die Priester-Klasse in World of Warcraft ungeheuer gut gefällt, schon seit Burning Crusade, also seit knapp 13 Jahren. Ich spiele gerne einen Heiler, liebe aber auch die Schattengestalt und all die coolen Spielereien wie Glaubenssprung, Gedankenkontrolle oder Gedankensicht. Das ist auch der Grund, warum ich inzwischen 3 Priester auf Stufe 120 habe – einen für jede Spezialisierung.

Doch der Priester hat einen großen Nachteil: Man muss sich beim Spielen richtig anstrengen. Aber zum Glück gibt es eine Klasse, bei der man das Hirn auf Sparflamme schalten kann, um einfach Spaß zu haben, ohne groß über das Nachzudenken, was man eigentlich tut – der Dämonenjäger.

Schon vor einer ganzen Weile hatte ich eine Kolumne über diese Klasse geschrieben und wie viel unkomplizierten Spaß sie doch bietet. Das hat sich bis heute nicht verändert, ist durch Azerit-Fähigkeiten und bessere Ausrüstung eher noch stärker geworden.

„Heldenklassen“ brauchen nur eine Fähigkeit

Augenstrahl ist die Antwort auf alles. Und das ist jetzt keine Übertreibung, denn der Augenstrahl ist tatsächlich die Antwort auf absolut jede Situation. Egal welche Bedrohung mir begegnet, der Augenstrahl macht aus allem kurzen Prozess.

Ein starker Gegner? Augenstrahl.

Zwei Gegner? Augenstrahl.

Viele Gegner? Augenstrahl.

Kurz vom Sterben? Augenstrahl.

Zeugen Jehovas an der Tür? Augenstrahl.

Der Laser macht nicht nur extrem hohen Schaden an Einzelzielen, sondern zerlegt auch ganze Gruppen von Feinden in Windeseile. Durch den hohen Wert an Lebensraub sorgt er auch noch für eine dicke Heilung. Weil das alles noch nicht genug ist, aktiviert er mit dem richten Talent noch die Dämonengestalt für ein paar Sekunden, was weiteres Tempo und Lebensraub gibt. Ach ja, noch mehr Tempo gibt’s für Azerit-Fähigkeiten dazu.

Insgesamt ist die „Rotation“ beim Dämonenjäger nicht sonderlich schwer, denn es gibt ja nur 4 richtige Schadensfähigkeiten, von denen ich eine sogar noch durch Talente eliminieren kann, wenn man von 4 Tasten überfordert ist. Wenn man einfach immer die Taste drückt, die gerade nicht auf Cooldown ist, gewinnt man bereits.

Und bevor jetzt die gekränkten Dämonenjäger aus ihren Löchern springen, die der Ansicht sind, dass ihre Klasse ja so viel komplizierter ist, weil man auch noch Zauber unterbrechen und korrektes Movement beachten muss: Das muss jede andere Klasse auch.

Bestimmt gibt es einen Unterschied zwischen einem meisterhaft gespielten Dämonenjäger und der Art, wie ich ihn spiele. Garantiert gibt es feine Nuancen, mit denen man noch etwas mehr Leistung aus dem Charakter herausholen kann. Doch das ist mir nicht wichtig. Das absolut mögliche Minimum beim Dämonenjäger, das man erreicht, wenn man einfach alle 5 Tasten (einschließlich Metamorphose) auf Cooldown hält, ist schon so absurd mächtig, dass es für mich keine Rolle spielt.

Im DPS-Ranking sind Dämonenjäger übrigens auch recht oft oben mit dabei.

Dämonenjäger sind die Könige der Visionen

Besonders krass ist mir das in den Verstörenden Visionen aufgefallen. Die mache ich grundsätzlich alleine, weil sie mich an den Magierturm und das Chromie-Szenario erinnern und ich es liebe, einen Spielbereich zu haben, in dem ich nur mit mir alleine bin und genau weiß: Wenn ich das jetzt verbocke, dann bin nur ich alleine schuld. Bald kommt man übrigens häufiger in die Visionen.

Und was soll ich groß sagen? Ich kam aus dem Lachen kaum noch heraus. Wo ich mit meiner Priesterin mit Mühe und Not die Vision mit 2 aktiven Masken schaffe, kurz bevor mir die geistige Gesundheit versagt, ist das bei meinem Dämonenjäger gänzlich anders.

Mit dem Dämonenjäger kann ich mir sogar 3 der Gesichtslosenmasken aufsetzen und den Schwierigkeitsgrad so noch stärker erhöhen.

Die Redewendung „wie ein heißes Messer durch Butter“ ist nicht stark genug für das, was sich dann auf meinem Bildschirm abspielt. Ich konnte drei der vier Bonusgebiete vollständig abschließen, bevor ich meine erste von drei „Heilungskugeln“ verwenden musste. Am Ende stand ich mit 750 verbleibender geistiger Gesundheit, einer Heilungskugel und noch meiner Notfallwiederbelebung vor dem Endboss. Ich hatte nur knapp die Hälfte meiner Ressourcen aufgebraucht und war weiter gekommen, als ich es mir mit meiner Priesterin nur zu erträumen wagte.

Oder kurz gesagt: Mit dem Dämonenjäger erreiche ich kinderleicht Ziele, die ich mit meinem 13-Jahre-Main noch gar nicht packe.

Mehr Tipps und Tricks zu den Visionen findet ihr hier in unserem umfangreichen Guide.

Dämonenjäger sind Spaß, weil sie so einfach zu spielen sind

Ich habe das nicht erreicht, weil der Dämonenjäger in meinen Händen ein unglaublich starker Charakter ist. Das habe ich erreicht, weil der Dämonenjäger so verdammt mächtig ist, egal wie deppert man sich auch anstellt.

Doch das ist ja irgendwie auch das Schöne am Dämonenjäger. Wenn man nach einer anstrengenden Runde „Mythisch+“ mit dem Priester an seine Grenzen kommt und einfach etwas entspannen will, dann logge ich auf meine „4-Tasten-Klasse“ um und habe einfach simplen Spaß, ohne groß nachdenken zu müssen.

Wer sich jetzt beschweren will, dass ich seine Lieblingsklasse hier verunglimpfe und man die ja nur gut spielen kann, wenn man der von Medivh gesalbte Skillgott ist, den warne ich: Mein Augenstrahl ist schon wieder bereit.

