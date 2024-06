Goldhain in World of Warcraft ist lustig, vor allem auf Rollenspiel-Realms. Aber eine Sache findet MeinMMO-Dämon Cortyn dort abgrundtief ekelig.

Ich mag meinen Realm in World of Warcraft. „Die Aldor“ ist ein Rollenspiel-Realm, auf dem noch immer viel RP stattfindet. Auf “Die Aldor” gibt es:

Jährliche Events wie die Wollmesse mit Hunderten Besuchern

aktiv gespielte Magier-Gilden

Hexer-Zirkel

Diebesbanden

mehr Adelshäuser als in Game of Thrones

Es ist egal, ob man aktiv am RP teilnimmt oder einfach nur mitliest und die Atmosphäre genießt. Ich fühle mich auf dem Realm richtig wohl. Es ist einfach der beste RP-Realm.

Zumindest meistens.

Es gibt aber einen Bereich auf beinahe allen Rollenspiel-Realms, den sehen manche mit Humor, andere mit einem Schulterzucken und wieder andere mit reinem Ekel. Doch gerade in den letzten Jahren überwiegt der Ekel. Denn was man dort zu lesen bekommt, gehört in keinster Weise in die World of Warcraft oder in irgendein anderes Spiel.

Es geht um „Rollenspiel“ im Goldhain und dem Ausspielen von kindlichen Charakteren.

Aber fangen wir mal von vorne an.

Die letzte Ausfahrt zu amüsanteren, leichteren Themen:

Goldhain – der Swinger-Club von World of Warcraft

Was ist eigentlich Goldhain? Goldhain ist grundsätzlich ein kleiner Ort in World of Warcraft im Wald von Elwynn, dem Startgebiet der Menschen. Hier gibt es eine Handvoll Quests und die meisten Helden kommen hier früh einige Male vorbei und kehren dann nie wieder zurück.

Auf Rollenspiel-Realms ist das allerdings anders. Goldhain trägt in der Community meist einen Beinamen, wie etwa „Pornhain“.

In Goldhain ist immer was los. Vieles, das man lieber gar nicht wissen will.

Der Grund dafür ist, dass in Goldhain sich zu jeder Tages- und Nachtzeit Charaktere und Spieler versammeln, die doch eindeutig sexuell konnotierte RP-Flags haben.

Was sind RP-Flags? Flags sind besondere Anzeigen, die vor allem von Rollenspielern genutzt werden. Durch Addons wie „Total RP3“ können Spielerinnen und Spieler ihren Charakter genauer beschreiben. So kann man sich einen Nachnamen geben, das Aussehen des Charakters genauer erläutern, Details wie die Größe angeben oder Einzelheiten zu den Besonderheiten, wie etwa Schmuck oder Narben detailliert definieren.



Gleichzeitig werden RP-Flags genutzt, um andere Rollenspieler als solche zu erkennen. Denn wer ein RP-Flag besitzt, betreibt mit hoher Wahrscheinlichkeit RP und kann daher „angespielt“ werden.

Da steht ein Sukkubus am Feuer und will Paladine vernaschen, eine „Draenei-Hengstin“ sucht „Menschen-Sklavinnen für ihren Harem“ oder ein Kaldorei-Femboy ist auf der Suche nach einem starken Mann für die Nacht. Nachtelfen in knapper Kleidung stehen aufgereiht am Geländer wie bestellt und nicht abgeholt, irgendwer tanzt auf den Tischen und ein Hordler springt mit einem „Kek“ in die Menge und tötet alle NPCs.

Das kann man unpassend, albern oder lustig finden – oder man gehört zu den Leuten, die so etwas mögen und sich zumeist im Flüstern-Kanal damit die Zeit vertreiben.

Dagegen habe ich nicht einmal was. Für manche gehört erotisches RP zum Rollenspiel dazu und für manche ist das sogar der einzige Inhalt, den sie spielen. Ich kenne viele Rollenspieler, die zumeist ganz „normales“, massentaugliches RP betreiben und dann doch mal einen Charakter in Goldhain haben. Das stört mich nicht, weil das in Goldhain quasi „getrennt“ vom Rest des Realms ist. Wer dahingeht, weiß, was Sache ist – und wer es wirklich noch nicht weiß, versteht es nach spätestens 10 Minuten.

Dabei kann ein Besuch in Goldhain durchaus amüsant sein. Wenn wir mit unserem Raid mal früher fertig sind, pilgern wir in das kleine Dort und lesen uns im Discord die unterhaltsamsten oder lustigsten Flags vor, während man kollektiv in Fremdscham versinkt. Das ist meistens albern, aber doch häufig lustig.

Aber jetzt kommen wir zu der Sache, die das alles nicht mehr lustig oder akzeptabel macht:

Kinder.

Minderjährige Charaktere mit einem klaren Zweck

Denn beim Klicken durch die verschiedenen Flags sieht man immer wieder Charaktere, die entweder etwas passiv als „recht jung“ beschrieben werden oder die explizit und unmissverständlich ein geringes Alter haben.

Dabei ist an Kinder-Charakteren im Rollenspiel grundsätzlich gar nichts auszusetzen. Im Rollenspiel-Alltag werden sie gelegentlich ausgespielt. Immerhin gibt es einige RP-Charaktere seit fast 20 Ingame-Jahren- Diese Rollenspiel-Charaktere haben inzwischen Familien gegründet und so wird auch die nächste Generation wird eben bespielt. Das ist also grundsätzlich nichts Verwerfliches.

Eine ganz andere Sache ist das aber, sobald das im Kontext von Goldhain vorkommt. Denn Goldhain hat seinen Ruf zurecht – es ist einfach ein Ort, wo Rollenspiel mit sexueller Thematik gesucht wird.

Ein paar Beispiele gefällig?

Ich habe mich beim Schreiben dieses Artikels mal mit einem Schurken nach Goldhain gestellt und während nur zwei Stunden sprangen mir diese Dinge ins Gesicht:

Eine „12-Jährige, die auf der Flucht vor dem Stiefvater ist, der sie misshandelt“, mit der Aufforderung, dass doch „jemand gesucht wird, der ihren bösen Stiefvater spielen will“.

Ein „kleiner, süßer Junge mit niedlichem Gesicht, mit dem man so einiges anstellen kann“.

Ein „kleiner Knabe von 1,20 Metern, der die Welt und ihre Freuden erleben will“.

Mir wird dabei schlecht.

Das Problem sind die Test-Accounts und Machtlosigkeit

Auch wenn ich Test-Accounts im Grunde für eine gute Sache bei World of Warcraft halte, in diesem Fall sind sie ein Problem: Denn Test-Accounts kosten nichts, sind zwar auf Level 20 beschränkt, aber können an RP-Aktivitäten im Grunde vollumfänglich teilnehmen – solange diese in einem privaten Chat wie „Flüstern“ oder „Gruppe“ stattfinden.

Gleichzeitig sind diese Test-Accounts von den Haupt-Accounts zumeist vollkommen losgelöst. Das heißt, selbst wenn mal ein Account gebannt wird, hat das nahezu keine Folgen für die Täter. Man erstellt sich einfach einen neuen Account und wiederholt das Ganze endlos.

Was mich besonders stört, das ist diese Machtlosigkeit. Zwar gibt es schon länger die Option, Spieler auch für den Inhalt ihrer Flags zu melden (was etwas komplizierter als eine normale Meldung ist), aber das alleine hilft ja nicht. Denn die meisten Beschreibungen sind so „neutral“ formuliert, dass die Formulierung alleine kein Grund wäre, eine Strafe auszusprechen. Dass ein Charakter „jung ist“ oder „niedlich aussieht“ ist für sich genommen ja kein Grund für eine Strafe.

Es ist die Kombination aus „Hier spielt jemand ein Kind“ und „Das findet in Goldhain statt“, bei der absolut klar ist, was hier vor sich geht. Man sieht diese Charaktere und weiß, dass sie an einem Ort wie Goldhain existieren, damit irgendwer pädophile Fantasien im Gewand von Rollenspiel ausspielen kann.

Selbst wenn ein Bann dann mal ausgesprochen wird – damit ist nichts gewonnen. Der nächste Test-Account ist in 20 Sekunden erstellt und der Ekel nimmt erneut seinen Lauf.

Ich kann nicht wegsehen, so sehr ich es will

Ich weiß, dass einige von euch jetzt denken werden „Ach, das ist doch nur Fantasie“ oder „Was stört es dich, wenn du deren RP doch nicht sehen kannst“ – aber so leicht ist das für mich nicht. Alleine zu wissen, dass so etwas auf „meinem“ Realm stattfindet, löst in mir einen unbeschreiblichen Ekel aus.

Zu wissen, dass mein eigentlich so schöner Realm eine so widerwärtige Schattenseite hat, lässt mich manchmal komplett die Freude an World of Warcraft verlieren. Ich kann das nicht ausblenden. Ich weiß, dass es existiert und ich weiß, dass es aktuell keine gute Handhabe dagegen gibt, dass einige wenige ihre pädophilen Neigungen und Fantasien dort ausleben können.

Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Abgrundtief. Und ich würde mir wünschen, dass Blizzard das aktiv mit aller Macht unterbindet. Denn es wirft nicht nur einen ekligen Schatten auf das eigentlich so schöne, erfüllende und kreative Hobby des Rollenspiels, sondern auch auf den Realm, den ich seit fast 18 Jahren meine Heimat nenne. Und dabei bringt die Aldor doch so viel Tolles hervor.