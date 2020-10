In WoW haben die Rollenspieler ganz besondere Probleme

Auch deutsche WoW-YouTuber können echt unterhaltsame Videos erschaffen. Bei „Aldor-RP 3“ seht ihr den Wahnsinn, den Rollenspieler tagtäglich erleben …

Auf YouTube findet man immer mal wieder einige Videos, bei denen man sich verwundert fragt, warum so ein gutes Werk denn so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Gerade in der Szene der WoW-Machinimas gibt es da eine ganze Reihe, die völlig „unter dem Radar“ laufen, obwohl sie qualitativ echt gut sind.

Auf eines davon möchte ich hier aufmerksam machen – weil es von einem Rollenspieler ist und zugleich viele interessante RP-Problematiken behandelt.

Was ist das für ein Video? Das Video „Aldor-RP 3 | Herz – Freund oder Verräter“ befasst sich einmal mehr mit den Geschehnissen im Rollenspiel von World of Warcraft und erzählt dabei die Geschichte des Orcs Kerrex, der zusammen mit seinen Horde-Kollegen gerade einen erfolgreichen Angriff auf die Allianz gestartet hat.

Er gilt grundsätzlich als guter Rollenspieler, zu dem andere aufschauen – doch das bindet ihn auch indirekt an einen gewissen Kodex, nach dem er Handeln muss. Etwas, das andere Spieler ausnutzen und so seine Geschichte in eine Bahn lenken, die er nie geplant hatte.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

War das nicht mal als Comedy gedacht? Die Reihe „Aldor-RP“ hatte eigentlich mal als Parodie angefangen und wollte das Rollenspiel auf dem deutschen RP-Realm „Die Aldor“ darstellen und dabei ein wenig veräppeln. Während der erste Teil noch klar humoristisch war, zeichnete sich im zweiten Teil bereits ab, dass eine klare Handlung verfolgt werden soll, die durchaus ernster ist.

Jetzt ist es eine interessante Geschichte geworden, die jedoch weiterhin das Rollenspiel als Kernthema hat. Probleme wie Power Emotes, OOC-Streitigkeiten im Sinne von „Dein RP ist schlechter als mein RP“ und das ganze Getratsche hinter den Rücken der Spieler sind alles Vorfälle, die es auf RP-Realms (und wohl besonders der Aldor) zu Hauf gibt und den Spielspaß trüben. Und von der Goldhain-Problematik fange ich gar nicht erst an.

Power Emotes: Solche Emotes gelten im Rollenspiel als verpönt und werden grundsätzlich als schlechtes RP angesehen. Es ist das Beschreiben von vollendeten Handlungen, auf die das Gegenüber keinerlei Einfluss mehr nehmen kann. Also etwa, wenn Charakter A schreibt: „Charakter A schlägt Charakter B so fest ins Gesicht, dass ihm die Zähne aus dem Mund fliegen und er bewusstlos zu Boden geht.“ Der Spieler von Charakter B steht dann vor vollendeten Tatsachen, auf die er keinen Einfluss mehr nehmen kann.

Cortyn meint: Auch wenn am Ende nicht mehr viel von dem Humor übrig geblieben ist, der in den ersten Videos ausschlaggebend war, hat mir das Video ziemlich gut gefallen. Die Umsetzung ist toll und man sieht in jeder Szene, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Kein Wunder, dass mehrere Jahre auf das Video gewartet wurde. Ich warte gerne noch ein paar mehr auf den Rest der Reihe.

Was haltet ihr von dem Video? Kennt ihr auch einige coole WoW-Videos, die irgendwie zu unbekannt sind?