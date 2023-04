Rollenspiel in World of Warcraft: Auf welchem Server sollte man anfangen?

Ihr wollt Rollenspiel in World of Warcraft ausprobieren? Dann wählt bloß den richtigen Realm, damit ihr auch andere Rollenspieler findet.

Wenn PvE nicht mehr reizt, Arena-Matches ihren Glanz verloren haben und auch das Sammeln von Reittieren und Battle-Pets keine Freude mehr bereitet, wird es Zeit für etwas Neues. Viele wollen einfach mal ins Rollenspiel hereinschnuppern. Doch von außen kann die „RP-Community“ recht verschlossen wirken und der Einstieg ist gar nicht so leicht. Wir wollen daher die wichtigsten Fragen für den Einstieg klären und vor allem: Auf welchem Server bzw. Realm sollte man eigentlich anfangen?

Auf welchem Realm sollte man Rollenspiel suchen? Insgesamt gibt es 15 Realms die als „RP“ markiert sind. Für den Einstieg empfiehlt sich der Besuch auf dem Realm „Die Aldor“. Wenn ihr ins Rollenspiel starten wollt, ist das der beste Ort, um andere Spielerinnen und Spieler kennenzulernen.

Warum „Die Aldor“? Der Grund dafür hat weniger mit persönlicher Vorliebe zu tun, sondern ist historisch gewachsen. In der Rollenspiel-Community von World of Warcraft war es damals üblich, bei Eröffnung eines neuen RP-Realms auf diesen zu pilgern. Ein neuer Realm bedeutete einen neuen Start und hoffentlich viele neue, interessierte Rollenspieler.

„Die Aldor“ ist schlicht der letzte, deutsche RP-Realm der eröffnet wurde – also einer der „jüngsten Realms“ im deutschsprachigen Bereich. Daher sind die meisten Rollenspieler dort versammelt und auch hier geblieben.

Als “Die Aldor” eröffnet wurde, gab es von mehreren RP-Gilden unterschiedlichster Realms den Plan, gemeinsam auf “Die Aldor” zu wechseln. Noch heute spürt man die Auswirkungen davon, denn im deutschsprachigen Raum ist die Aldor deutlich belebter als andere RP-Realms.

Das heißt nicht, dass die Gesamtspielerzahl auf der Aldor besonders groß ist – aber von den Spielern, die sich dort aufhalten, ist ein sehr großer Teil Rollenspieler – deutlich mehr als auf anderen Realms.

Hinzu kommt der Fakt, dass “Die Aldor” ein Sonderling ist und nicht zu einem Realm-Cluster verbunden wurde. Spieler von anderen Realms trefft ihr also nur, wenn diese über Gruppen auf den Server eingeladen wurden. Dadurch ist die Quote an Rollenspielern besonders hoch und die Anzahl an “Nicht-Rollenspielern” entsprechend gering.

Gibt es auf anderen RP-Realms kein Rollenspiel? Doch, natürlich. Allerdings ist die Anzahl der Spieler, die Rollenspiel betreiben, deutlich geringer. Es ist viel unwahrscheinlicher, dass man „einfach mal so“ in RP hineinstolpert. Wer auf einem der anderen RP-Realms spielen will, muss sich im Vorfeld wohl bereits Gruppen suchen, bei denen er mitspielen kann.

Auf der Aldor ist das einfacher, denn dort kann – zumindest in der Theorie – jeder in Sturmwind oder Valdrakken einfach ins RP stolpern und es mal ausprobieren.

Was braucht man noch? Abgesehen von der korrekten Wahl des Realms, solltet ihr euch auch mindestens ein Rollenspiel-Addon herunterladen. Das ist hilfreich, da Rollenspieler sich so gegenseitig erkennen können. Außerdem könnt ihr hier einen Nachnamen für euren Charakter festlegen, seine optischen Besonderheiten in der Beschreibung festhalten oder sogar die Karte nach anderen Rollenspielern „scannen“, um sie dann anspielen zu können.

Wir empfehlen daher das Addon „Total RP 3“, das ihr auf Curse herunterladen könnt.

Wie die Installation von Addons funktioniert, haben wir bereits in einem Artikel erklärt.

Wo findet man Rollenspiel? Am einfachsten geht das vermutlich in der Allianzstadt Sturmwind. Hier sind traditionell die meisten Rollenspieler im „offenen“ RP unterwegs und die Stadt eignet sich gut, um erste, ungezwungene Erfahrungen zu sammeln und ein Gefühl fürs RP zu bekommen.

So kommt ihr auch leicht in Kontakt mit Spielern, die euch dann an andere Projekte oder kleine Gruppen, die an anderen Orten bestimmte Handlungsstränge („Plots“) bespielen, weitervermitteln können.

Traut euch einfach ins RP und versucht es – denn nur so findet ihr heraus, ob es euch Spaß bereitet.

