WoW: Eine kleine Einstellung macht das Spiel sofort besser – Ihr werdet sie lieben

Mit einer simplen Änderung könnt ihr World of Warcraft viel angenehmer machen. Eine Option aus Dragonflight beseitigt uralte Probleme.

Die meisten von uns spielen World of Warcraft schon seit einer sehr langen Zeit und haben sich an Probleme und Schwierigkeiten gewöhnt. Wenn etwas sehr „nervig“ anzuklicken ist, dann brummeln WoW-Spieler in ihren Bart hinein und ertragen es. Aber das muss es eigentlich nicht sein.

Bereits seit Patch 10.0 gibt es die Einstellung der „Interagieren-Taste“, die ich euch hier nahelegen will.

Wo findet man die Einstellung? Drückt dafür einfach die Escape-Taste, wählt „Optionen“ und den Unterpunkt „Steuerung“. Scrollt nun ein wenig herunter und setzt einen Haken bei „Interaktionstaste aktivieren“. Anschließend setzt ihr im Menüpunkt direkt darunter bei „Mit Ziel interagieren“ eine entsprechende Taste dafür ein.

Für die meisten dürfte sich hier die „F“-Taste eignen, aber die Wahl liegt natürlich bei euch.

Eine etwas “versteckte” Einstellung mit großer Wirkung.

Was bringt die Einstellung? Wie großartig die Einstellung ist, bemerkt man erst im Laufe von Tagen und Wochen. Aber lasst mich euch ein paar Beispiele nennen.

Aktuell findet das Nobelgartenfest statt. Das ist das Osterfest von World of Warcraft. Hier könnt ihr in verschiedenen Städten Eier sammeln, die ihr für Erfolge und Belohnungen braucht. Der Haken: Alle anderen sammeln die Eier auch und nur der Erste, der das Ei anklickt, bekommt die Beute. Mit der Interagieren-Taste seid ihr schneller als jede Person, die erst manuell das Ei anklicken muss.

Erinnert ihr euch noch an diese Quests, bei denen ihr Kleintiere wie Eichhörnchen retten müsst, die panisch über den Bildschirm huschen? In der Regel rennt man wie blöde hinter denen her und versucht sie 30x wild anzuklicken, nur um die Quest nach 10 Minuten voller Frustration abzuschließen. Auch das entfällt. Denn die Interagieren-Taste beseitigt auch dieses Problem.

Sogar das Angeln wird damit deutlich einfacher.

Die Funktion eignet sich sogar, um Bugs von World of Warcraft zu umgehen. Kennt ihr das auch, wenn ein Erz oder eine Schatzkiste manchmal „im Boden“ spawnt und nicht angeklickt werden kann? Mittels der Interaktionstaste könnt ihr auch dieses Problem entgehen. Gerade in Dragonflight bei der „Bewegten Erde“ ist das viel wert.

Egal ob ihr mit NPCs sprechen wollt, einen Questgegenstand aufhebt oder eine Tür öffnen wollt – mit der Interagieren-Taste erspart ihr euch das Bewegen der Maus und trefft auch kleinste Objekte garantiert.

Es ist eine kleine, aber doch recht nützliche Einstellung, die man jedem WoW-Veteranen und -Neuling nur ans Herz legen kann. Auf jeden Fall ist es aber deutlich besser als Click-To-Move …

