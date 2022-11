WoW hat heimlich das Angeln revolutioniert und ihr habt es gar nicht bemerkt

Das Angeln in World of Warcraft ist nun ein vielfaches angenehmer als zuvor. Denn eine kleine Option macht den Nebenberuf jetzt zur perfekten Entspannung.

Angeln in World of Warcraft ist reine Entspannung – zumindest für manche Spielerinnen und Spieler. Während es zwar viel Zeit verschlingt, kann es durchaus meditativ sein und die eine oder andere Stunde verschlingen. Oft ist es auch die perfekte Möglichkeit, um ein bisschen was „nebenbei“ zu erledigen und ein paar Ressourcen für die Gilde zu sammeln.

In den letzten 18 Jahren hat Blizzard das Angeln quasi kaum etwas an dem Beruf getan. Doch Patch 10.0 hat das nun geändert. Ab sofort ist Angeln noch entspannter und ihr müsst dafür nur eine kleine Einstellung vornehmen.

Was ist das Problem beim Angeln? Um zu angeln, braucht man vor allem eine Sache: Geduld. Denn in der Regel wartet man 10 – 15 Sekunden darauf, dass ein Fisch anbeißt, um dann einmal auf den Schwimmer zu klicken und den Fang einzuholen. Daher eignet sich Angeln perfekt, um nebenbei etwas anderes zu tun, etwa mal wieder eine Serie zu bingen.

Doch wie es Murphys Gesetz will, schaut man natürlich in genau dem Augenblick nicht hin, wo der Schwimmer zappelt. Panisch versucht man rechtzeitig mit der Maus wieder den Schwimmer anzuvisieren und zu klicken – doch zu spät. Das kurze Zeitfenster von 2-3 Sekunden ist schon vorbei und der Fisch entkommen.

Erwähnt hat das die YouTuberin „Kraken Latte“ in einem ihrer neusten Videos:

Wie kann man das umgehen? Eine neue Funktion in Patch 10.0 ist die „Interagieren“-Taste. Diese könnt ihr in den Einstellungen belegen und müsst sie zuvor mit einem Haken belegen. Die Einstellung findet ihr unter Optionen → Steuerung → „Interaktionstaste aktivieren“. Einen Eintrag weiter unten könnt ihr bei „Mit Ziel interagieren“ dann eine Taste festlegen, auf der diese Funktion liegen soll.

Die Taste sorgt dafür, dass ihr mit Personen und Objekten interagiert, wenn sie sich direkt vor eurem Charakter befinden.

Hier findet ihr die entsprechende Option.

Und – ihr ahnt es sicher schon – das funktioniert auch mit dem Schwimmer beim Angeln!

Ab sofort müsst ihr also nur noch auf das charakteristische Geräusch von plätscherndem Wasser hören, wenn ein Fisch anbeißt und die zuvor belegte Taste drücken. Schon wandert die Beute direkt in euer Inventar.

Vorbei sind die Zeiten, in denen man hastig klicken musste, um den Fisch noch im letzten Augenblick zu erwischen.

Ist das so gewollt? Ziemlich sicher, ja. Blizzard versucht in den vergangenen Jahren, immer mehr Barrieren zu beseitigen, um World of Warcraft für alle möglichen Spielergruppen zugänglich zu machen. Da es Spieler gibt, die eine Maus nicht oder nur schwer bedienen können – etwa aufgrund körperlicher Einschränkungen – ist eine solche Funktion zum Interagieren die perfekte Lösung.

Zwar gibt es von einigen die Sorge, dass Angel-Bots so befeuert werden könnten – doch die haben in den letzten Jahren ohnehin an Bedeutung verloren. Das liegt vor allem daran, dass Fische meistens recht schnell an Wert einbüßen und auch ein verbundener Markt durch das regionsübergreifende Auktionshaus dürfte wohl dazu führen, dass die Kosten für Fische langfristig eher günstig bleiben.

Was haltet ihr von dieser Änderung? Perfekt für alle Angel-Freunde und solche, die es noch werden wollen? Oder mal wieder eine „zu starke Vereinfachung“?