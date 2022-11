WoW: Verrückter Zwerg besiegt aktuellen Raid-Boss in 5 Stunden solo, darf nur Auto-Attacks benutzen

Im neusten „Vermächtnisse“-Video zeigt World of Warcraft, wie Todesschwinge zu dem wurde, was er ist – und warum er gar nicht so böse war.

Wie ist das überhaupt möglich? Grundsätzlich tragen die neuen Talente einen großen Teil dazu bei, dass der Mönch sich überhaupt so lange am Leben halten kann. Ohne das neue Talent-System aus Dragonflight wäre das quasi nicht möglich, da viele starke Talente dem Braumeister-Mönch hier mehr Überlebensfähigkeit spendieren und seine Eigenheilung massiv erhöhen.

Raid-Bosse in World of Warcraft zählen zu den anspruchsvollsten Inhalten, die Blizzards MMORPG zu bieten hat. In der Regel sind sie für Gruppen von mehr als 10 Charakteren ausgelegt und benötigen demnach Tanks, Heiler und Schadensausteiler – doch nicht immer. Der Zwergen-Mönch „Vennbrew“ hat unter Beweis gestellt, dass man auch als Tank einen Boss solo bezwingen kann, wenn man nur sehr, sehr viel Geduld hat.

Ein mutiger Zwerg bezwingt den aktuellen Raidboss „Rygelon“ in World of Warcraft – und das im Alleingang. Ganze 5 Stunden dauert dieser Kraftakt.

