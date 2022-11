WoW: Das neuste Cinematic zeigt, wie Neltharion die Macht der Alten Götter nutzt

Im neusten „Vermächtnisse“-Video zeigt World of Warcraft, wie Todesschwinge zu dem wurde, was er ist – und warum er gar nicht so böse war.

Die Vorbereitungen auf Dragonflight laufen auch Hochtouren und Blizzard veröffentlicht immer mehr Material, um auf die Dracheninseln einzustimmen. Das neuste Cinematic „Vermächtnisse: Kapitel 3“ ist nun erschienen und zeigt neue Details aus der Vergangenheit der Aspekte – und verrät auch endlich, warum die Dracthyr so lange Zeit weggesperrt wurden.

Das verrät das neuste Video: „Vermächtnisse: Kapitel 3“ setzt da an, wo der 2. Teil endete. Nozdormu unterhält sich weiter mit Gultthal, einer Anführerin der Dracthyr. Gemeinsam versuchen sie den Augenblick zu ergründen, in dem die Dracthyr eingesperrt und vom Rest der Welt abgeschottet wurden.

Nozdormu benutzt dabei seine verbliebene Macht, um die Erinnerungen von Gultthal zu erforschen. Er offenbart, dass Neltharion – später bekannt als Todesschwinge – im Besitz eines alten, titanischen Artefakts war. Dieses Artefakt erlaubte es ihm, vollkommene Einigkeit und Treue von den Dracthyr zu fordern.

Deathwing war gar nicht so böse – seine Entscheidung rational.

Neltharion wollte die Dracthyr gegen die Primalisten einsetzen, eine andere Form der Proto-Drachen, die nicht die Gabe der Titanen angenommen hatten und stattdessen eine von den Elementen geprägte Gestalt behielten. Doch diese Primalisten griffen aus dem Hinterhalt an – angeführt von Raszageth, der Sturmfresserin. Bei diesem Angriff wurde das titanische Artefakt vernichtet und zahlreiche Dracthyr getötet.

In seiner Verzweiflung entschied sich Neltharion dann, dem Flüstern nachzugeben, das ihn schon seit einer Weile quälte. Er nutzte die Macht der Leere, um Raszageth zu verbannen.

Im Anschluss dieses Konfliktes, nachdem offensichtlich war, dass Neltharion die Dracthyr nicht mehr vollständig unterwerfen konnte, sperrte er die übrigen Dracthyr ein und versetzte sie in Stasis – um sie dann dem Anschein nach zu vergessen.

Neltharion war früher verdorben als alle dachten: Interessant ist an dem Video, dass zum ersten Mal offensichtlich wird, wie genau Neltharions Verderbnis eigentlich stattgefunden hat. Denn bisher dachte man, dass er im Laufe der Jahre zunehmend korrumpiert wurde. Jetzt ist jedoch offensichtlich, dass er mit sich haderte und eine Entscheidung treffen musste, um sich und die Dracthyr zu retten.

Er bediente sich der Macht der Leere und damit der Alten Götter, um Raszageth zu bezwingen, nachdem das titanische Relikt vernichtet worden war. Es war also eine aus der Not geborene Entscheidung – die ihn dann näher an die Verderbnis der Alten Götter brachte.

Was haltet ihr von dem neusten Video? Sind da spannende, neue Informationen drin? Oder kann euch die Story rund um die Dracthyr gar nicht begeistern?