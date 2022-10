WoW: Neuer Kurzfilm zeigt in 5 Minuten, wie aus dummen Bestien die mächtigsten Kreaturen Azeroths wurden

Zum Start der neuen Erweiterung Dragonflight zeigt World of Warcraft eine neue Reihe an Kurzfilmen, welche die Story der Drachen und Dracthyr erzählen. Im ersten Teil erzählt Nozdormu, einer der ehemaligen Aspekte, wie er und seine Geschwister eigentlich zu ihrer Macht kamen.

Was ist das für ein Kurzfilm? Nach dem Teaser zur neuen Kurzfilm-Reihe „Vermächtnisse“ erschien jetzt am 25. Oktober das erste Video. Bis zum Release von Dragonflight am 29. November werden wohl noch mehrere Teile erscheinen.

Was zeigt der Film? Die Reihe soll offenbar tiefer in die Story von Dragonflight einführen und insbesondere die Geschichte des neuen, spielbaren Volks der Dracthyr erzählen.

In unserem Special lest ihr alle Infos zur neuen Erweiterung:

WoW Dragonflight: Release, Beta, neue Klasse – Alles, was wir wissen

Im ersten Teil der Kurzfilmreihe führt Nozdormu, der Anführer des bronzenen Drachenschwarms, Details aus seiner eigenen Vergangenheit aus.

Der alte Drache erzählt einem neuen Charakter namens Emberthal, einem Dracthyr, von den Ursprüngen der Drachen. Die „Protodrachen“ waren demnach eher an Bestien erinnernde, von Instinkten getriebene Kreaturen.

Galakronds Knochen in Nordend. Arthas‘ Geißel versuchte, das Ungetüm wiederzubeleben. Größenvergleich: Die „kleinen“ Geschöpfe um die Grube herum sind etwa 4-mal so groß wie ein Drachenmount.

Der Mächtigste unter ihnen war Galakrond, der einen so großen Hunger entwickelt hat, dass er selbst Mitglieder seiner eigenen Spezies verschlang. Ihm haben sich schließlich nur 5 Protodrachen entgegengestellt, die etwas mehr Intelligenz besaßen als ihre Brüder und Schwestern:

Alexstrasza

Ysera

Nozdormu

Neltharion

Malygos

Die 5 wurden für ihren Mut von den Titanen belohnt und stiegen zu den ersten Drachen auf, zu den Aspekten und Anführer ihrer Schwärme mit besonderen Aufgaben. Die Aspekte zählen zu den mächtigsten Lebewesen überhaupt auf Azeroth.

Die ganze Geschichte lässt sich übrigens im Buch „Der Untergang der Aspekte“ von Richard A. Knaak nachlesen (ISBN: 978-3-8332-2859-9).

Titanen und Dragonflight – Was steckt dahinter?

Es gab schon vorher Gerüchte darüber, dass die Titanen etwas mit der Story von Dragonflight zu tun haben. Genauer sollen sie uns, die Bewohner von Azeroth, offenbar belogen haben. Was genau es damit auf sich hat, können wir aber noch nicht sagen.

In den kommenden Wochen werden sich vermutlich immer mehr Details zur Story offenbaren. Ab dem 26. Oktober startet Patch 10.0 in World of Warcraft und damit der erste Schritt zur neuen Erweiterung.

Die Reaktion auf den Kurzfilm ist ausgesprochen gut. Einige Nutzer auf YouTube freuen sich darüber, mehr über die Lore von WoW gelernt zu haben. Andere loben die Umsetzung der Geschichte im Kurzfilm und viele sind schlicht gehyped auf die neue Erweiterung.

