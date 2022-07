WoW-Quiz: Seid ihr ein absoluter WoW-Besserwisser? Beweist es hier

Manchmal kann man stolz sein auf Besserwissersei. Aber habt ihr auch in Bezug auf World of Warcraft das Zeug dazu? Stellt euch unserem Quiz.

Wenn ihr in World of Warcraft unterwegs seid, dann lest ihr mit ziemlicher Sicherheit ziemlich viele Chats. Egal ob der „Allgemein“-Kanal in dem jeweiligen Gebiet oder der Handels-Chat in den Hauptstädten. Und wo Spielerinnen und Spieler sich unterhalten, dann geschehen auch Fehler.

Oft gibt es Fragen und Antworten. Jemand möchte wissen, wo sich ein bestimmter NPC befindet oder hat eine allgemeine Frage zum Spiel. Anstatt euch zu beteiligten, beobachtet ihr nur den Chat und wartet auf euren Moment – und da ist er schon. Jemand hat zwar inhaltlich die korrekte Antwort gegeben, aber einen klitzekleinen Fehler begangen. Egal ob ein Rechtschreibfehler oder ein minimales Detail. Und das ist eure große Stunde.

Ihr spürt dieses Kribbeln in den Fingern. Das unbändige Verlangen, nach Minuten des Schweigens endlich den Chat aufzumachen und sich zu beteiligen. Zur Sicherheit googlet ihr auch noch einmal rasch, um bloß keine Schmach zu erleben, die ihr gleich jemanden zufügen werdet.

Denn ihr seid ein Besserwisser und müsst solche Fehler korrigieren. Das hilft zwar am Ende niemandem so wirklich, aber ihr habt das wohlig warme Gefühl, die Welt mit ein bisschen mehr eures erhabenen Wissens bereichert zu haben.

Diesen Drang kennt ihr nicht? Herzlichen Glückwunsch, dann seid ihr vermutlich ein besserer Mensch (oder Elf, Zwerg, und so weiter). Solltet ihr aber doch manchmal zur unnötigen „Klugscheißerei“ neigen, dann wird dieses Quiz euch auf die Probe stellen und herausfinden, ob ihr wirklich auf alle Fragen die exakt korrekte Antwort habt.

Ein letzter Hinweis: Die Fragen im Quiz gehen von der deutschen Version von World of Warcraft aus.

Habt ihr das Zeug zum absoluten Besserwisser in World of Warcraft? Dann findet es mit diesem Quiz heraus:

0% Zum Warmwerden ein Klassiker. Die Hauptstadt der Horde heißt wie noch gleich? Ogrimmar Orcimar Orgrimar Orgrimmar Correct! Wrong! Continue >> Weil auch die Allianz Besserwisser braucht: Menschen, die nicht auf der Insel der Verbannten starten, beginnen ihre Reise im Wald von … Elwyn Elvynn Elwynn Elwinn Correct! Wrong! Continue >> Manche können mit dem Tod auch nicht so gut umgehen. Wer sagt bei seinem Ableben noch gleich: „Uh... sterben … tut weh? Unwirklich...“ Hundemeister Braun Hochinquisitor Weißsträhne Meister Schneewehe Jandice Barov Correct! Wrong! Continue >> Ein neu erstellter Charakter erlebt bis zum aktuellen Endgame (Shadowlands) maximal wie viele Level-Ups? 120 59 60 15 Correct! Wrong! Continue >> Wie hoch ist die Bewegungsgeschwindigkeit auf einem Bodenreittier, nachdem man den ersten Reitskill auf Stufe 10 erlernt hat? 40 % 60 % 100 % 160 % Correct! Wrong! Continue >> Von wem stammt das Zitat: „Ihr werdet an meinem Körper zerschellen. Spürt der Erde Macht!“ Ozruk Todesschwinge Irdener Steinwächter Kromog Correct! Wrong! Continue >> Das größte als Charakter spielbare Volk in World of Warcraft ist ... Draenei / Lichtgeschmiedete Draenei Trolle / Zandalaritrolle Tauren / Hochbergtauren Kul Tiraner Correct! Wrong! Continue >> Die Anführerin der Nachtelfen hat aber auch einen komplizierten Namen. Oder? Denn sie heißt ... Tyrande Wisperwynd Tirande Whisperwind Tyrande Whisperwind Tyrande Wisperwind Correct! Wrong! Continue >> „Seht eure Welt durch meine Augen: Ein Universum so gewaltig – grenzenlos – unbegreiflich selbst für die Klügsten von Euch.“ - Wer hat's noch gleich gesagt? Sterndeuter Etraeus Beobachter Algalon Schickssalsschreiber Roh-Kalo Rygelon Correct! Wrong! Continue >> Der erste Dungeon, der nach dem Release von World of Warcraft dem Spiel hinzugefügt wurde, war: Düsterbruch Maraudon Das Scharlachrote Kloster Die Scholomance Correct! Wrong! Continue >> Trolle sind nicht nur wilde Kämpfer, sondern haben auch einen wilden Stammbaum. Denn welches Volk stammt von den Trollen ab? Menschen Blutelfen Neruber Vulpera Correct! Wrong! Continue >> „Sein Blick fällt auf jeden Pfad... jeden Traum, der Gestalt wurde!“ - Wer hat's noch gleich gesagt? Il'gynoth Uu'nat, Vorbote der Leere Erudax, der Herzog der Tiefe Herold Volazj Correct! Wrong! Continue >> Wie viele verschiedene Klassen-Spezialisierungen wird es mit Dragonflight geben? 38 40 42 43 Correct! Wrong! Continue >> Hexenmeister können Sukkubi und Inkubi beschwören. Doch zu welcher Spezies gehören diese beiden Dämonen eigentlich? Shivarra Eredar Mo'arg Sayaad Correct! Wrong! Continue >> „Es ist nicht klug, mich wütend zu machen.“ So etwas könnten viele sagen. Aber wer von diesen tut es wirklich? Tyrannin Velhari Mutter Shahraz Dalliah die Verdammnisverkünderin Nethermantin Sepethrea Correct! Wrong! Continue >> Habt ihr das Zeug zum "WoW-Besserwisser"? Schlechterwisser Viel Ahnung zu haben und damit anzugeben ist schon nervig, aber keine Ahnung zu haben und trotzdem was zu behaupten, ist noch blöder. Teil dein Wissen lieber nicht im Chat, denn da sind noch einige große Wissenslücken ... Besserwisser-Azubi Nagut. In den meisten Fällen hast du zumindest eine grobe Ahnung und kannst mit deinem Wissen glänzen. Aber manchmal sollte man vielleicht doch erst nachdenken, bevor man tippt - auch als Besserwisser. Denn Fehler können zu unschönen Augenblicken führen! Geborener Besserwisser Ah, ja. Es gibt kein Thema, bei dem du nicht irgendetwas anzumerken hast und nicht irgendein Detail verbessert werden kann, nur um auch wirklich "100 % korrekt" zu sein. Erleuchte weiter deine Mitspieler mit deinem Fachwissen, dann hast du dir schon bald einen Namen auf dem Realm gemacht ... Besserwisser-Korrigierer Okay, okay. Du weißt alles. Ja, wirklich. Nein, ich will nicht mehr mit dir diskutieren. Es gibt nichts, was du nicht über WoW weißt und jedes Detail kennst du ganz genau oder googlest es zumindest heimlich, bevor du dich an der Diskussion beteiligst. Sei stolz drauf! Teile Deine Ergebnisse: Play Again!

Na, wie viele Fragen konntet ihr korrekt beantworten? Natürlich dürft ihr alle „15, war super easy“ in die Kommentare schreiben. Immerhin habt ihr ja einen Ruf zu verlieren!