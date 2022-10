Blizzard macht mit einem grandiosen Teaser Lust auf die neue Klasse in WoW, verspricht eine Kurzfilm-Serie

Blizzard hat soeben einen Teaser für Dragonflight veröffentlicht, die anstehende Erweiterung von World of Warcraft. Darin erklärt einer der mächtigsten Drachen Azeroths, was euch erwartet, wenn ihr die neue Klasse der Rufer in WoW spielt.

Was ist das für ein Teaser? Nozdormu, der Chef des bronzenen Drachenschwarms und quasi Herrscher über die Zeit, erklärt, dass ein „uralter Feind“ zurück sei. Um wen genau es sich handelt, wissen wir nicht genau – die Bilder lassen aber auf einen Drachen in der Kategorie des monströsen Galakrond schließen.

In den folgenden Szenen geht der alte Drache ein wenig darauf ein, was er schon so alles erlebt hat und ihr seht Bilder aus der Geschichte von World of Warcraft. Seine eigene Geschichte sei aber schon geschrieben. Nozdormu kennt schließlich sogar seinen eigenen Tod.

Die Geschichte der Dracthyr fange aber gerade erst an, genauer: schon kurz vor dem Release von Dragonflight. Den Teaser seht ihr hier:

Dractyr bekommen eigene Kurzfilm-Serie

Wer sind die Dracthyr? Die Rufer der Dracthyr sind zugleich eine neue Klasse und ein neues Volk und sie werden ab dem 16. November spielbar, also schon einige Wochen vor Release der Erweiterung. Dragonflight erscheint am 29. November.

Dracthyr können von Haus aus fliegen, tragen Kettenrüstung und dienen in Gruppen als Heiler oder Schadensmacher auf Entfernung. Ihre Besonderheit ist unter anderem, dass sie auf 30 Metern kämpfen – also eigentlich genau zwischen Nah- und Fernkämpfern.

Im Interview mit den Chef-Entwicklern von Dragonflight erklärten uns diese, dass Rufer der Dracthyr vor allem auf Mobilität setzen. Das sei ihr Markenzeichen und soll sich auch im Spielstil niederschlagen.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte den Rufer schon spielen und ist hellauf begeistert. Seht hier Gameplay zur neuen Klasse:

Was ist das für eine Serie? Am Ende des Teasers verspricht ein kurzer Ausblick Kurzfilme rund um die Dracthyr, mit dem Titel „Vermächtnisse“. Da von „Folge 1“ die Rede ist, gehen wir davon aus, dass eine Serie an Videos geplant ist. Folge 1 erscheint am 25. Oktober.

Dem Titel und dem Teaser nach zu urteilen, wird es sich bei der Kurzfilm-Serie vor allem um die Vergangenheit und Geschichte der Dracthyr, vielleicht sogar der Dracheninseln handeln.

Schon wenige Minuten nach Release kann der Teaser haufenweise positive Kommentare auf Deutsch und Englisch ansammeln. Selbst unter sonst heftiger Kritik werden die Kurzfilme der Spieleschmiede immer wieder in höchsten Tönen gelobt:

