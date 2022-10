WoW: Kurz vor dem Launch macht Blizzard die Dracthyr noch schneller

Die neue Klasse in World of Warcraft wurde noch besser. Denn Blizzard hat an ihren Volksfähigkeiten nochmal ordentlich geschraubt.

Die Rufer der Dracthyr sind eine neue Volk-Klassen-Kombo in World of Warcraft, die ihr schon bald spielen könnt. Doch kurz vor dem Ende der Beta hat Blizzard jetzt nochmal einige Details an dieser Klasse geändert, die sie noch cooler macht. Denn die Flugfähigkeit der Dracthyr wurde ein weiteres Mal angepasst und ist nun fast so gut wie das Drachenreiten.

Was ist das Problem? Für die Rufer der Dracthyr steht das „Drachenreiten“ in direkter Konkurrenz mit ihrer Volksfähigkeit „Soar“. Dabei handelt es sich im Grunde um eine abgeschwächte Fähigkeit des Drachenreitens, die zwar überall in der Welt benutzt werden kann, aber nicht so starke Vorteile bietet wie der Skill für alle Spieler.

Das ist ein Problem, denn gerade im neuen Content – also auf den Dracheninseln – ist die „Soar“-Fähigkeit damit immer deutlich schlechter als das Drachenreiten.

Was hat Blizzard geändert? Zum Launch funktionieren einige Talente des Drachenreitens auch für die Volksfähigkeit der Dracthyr. Sprich: Wenn ihr euer Drachenreiten verbessert, dann verbessert sich gleichzeitig auch die Volksfähigkeit der Dracthyr. Folgende Änderungen werden vorgenommen:

Die Maximalgeschwindigkeit der Dracthyr-Volksfähigkeit steigt bis auf das Maximum der Drachenreiten-Fähigkeit.

Mehrere Talente reduzieren die Abklingzeit der Dracthyr-Volksfähigkeit drastisch, bis zu einem Minimum von einer Minute.

Die Winde der Inseln betreffen nach den Freischaltungen auch die Dracthyr-Volksfähigkeit.

Beachtet hierbei allerdings, dass diese Buffs lediglich auf den Dracheninseln funktionieren. Außerhalb der Inseln, also im Rest von World of Warcraft, behält die Volksfähigkeit ihre alte Funktionalität bei. Da alle anderen Charaktere hier aber ohnehin kein Drachenreiten verwenden können, ist auch das „abgeschwächte“ Soar ein dicker Vorteil.

Warum hat Blizzard das geändert? Die Kritik der WoW-Community an der Volksfähigkeit der Dracthyr war ziemlich laut. Immer wieder musste man in den Foren lesen, dass „Soar“ zwar auf dem Papier interessant ist, aber in der Realität auf den Dracheninseln niemals benutzt wurde. Denn auf den Dracheninseln ist das Drachenreiten für alle Spieler deutlich schneller und effizienter als die Volksfähigkeit der Dracthyr.

Es fühle sich nicht richtig an, dass ausgerechnet in den neuen Gebieten diese Fähigkeit nutzlos ist.

Somit wurden die Dracthyr kurz vor Launch noch einmal deutlich interessanter und schon bald könnt ihr mit ihnen durch die Lüfte gleiten.

Freut ihr euch auf die Dracthyr? Oder könnt ihr euch mit den geschuppten, neuen Helden noch immer nicht anfreunden?