Nächste Woche startet der Pre-Patch von WoW Dragonflight – Inhalte und Roadmap bis Release

Der Pre-Patch von World of Warcraft: Dragonflight hat einen Release-Termin: Am 26. Oktober kommen die ersten Inhalte der neuen Erweiterung ins Spiel, am 15. November startet die 2. Phase des Pre-Patch. Welche Dinge ihr bereits vor Release testen könnt, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Vor einer neuen großen Erweiterung vom MMORPG World of Warcraft ist es üblich, dass ein sogenannter Pre-Patch bereits erste Inhalte ins Spiel bringt.

Auch Dragonflight bekommt einen Pre-Patch. Hier die wichtigsten Release-Termine:

WoW Dragonflight Release 26.10. – Pre-Patch Phase 1 16.11. – Pre-Patch Phase 2 29.11. – Release-Tag 14.12. – Raids starten Quelle: worldofwarcraft.com



MeinMMO listet euch die Details zum Pre-Patch auf. Darunter den Start der neuen Klasse „Rufer“ oder Infos zum Pre-Event, das bereits auf den Test-Servern spielbar war.

Mehr zur Erweiterung findet ihr in unserem großen Info-Artikel zu WoW Dragonflight. Den Cinematic-Trailer zur Story der Erweiterung binden wir euch hier ein:

WoW Dragonflight: Pre-Patch – Inhalte und Termine

Wann startet der Pre-Patch? In Europa geht der Pre-Patch am 26. Oktober online. Für den US-Start gibt Blizzard den 25. Oktober an. Das jeweilige Datum auf der Roadmap müsst ihr für den EU-Start um einen Tag nach hinten verschieben:

Was passiert in Phase 1? Folgende Neuerungen gehen mit dem ersten Pre-Patch am 26.10. online:

Neuer Talentbaum

Überarbeitetes User-Interface

Neue Zugänglichkeits-Features

PvP-Brawl / Rated Solo Shuffle

Schurke, Priester und Magier lassen sich mit allen Rassen spielen

Am Tag der ersten Pre-Patch-Phase endet auch die Season 4 von Shadowlands. Was ihr vorher noch erledigen solltet, könnt ihr hier nachlesen:

WoW: 5 Dinge, die ihr noch vor dem Launch vor Dragonflight tun solltet

Was passiert in Phase 2? Am 15.11. oder am 16.11. kommen folgende Inhalte hinzu:

Wollt ihr euch die Infos und den Zeitplan selbst noch mal genauer ansehen, findet ihr hier die englische WoW-Seite mit allen Details.

Der Release von WoW Dragonflight kommt mit großen Schritten näher. Der Pre-Patch enthält bereits viel Content aus der kommenden Erweiterung und ist eine gute Einstimmung auf die komplette Erweiterung am 28. November.

Aber nutzt ihr den Pre-Patch überhaupt oder wartet ihr auf die komplette Erweiterung? Was haltet ihr von der „Angwewohnheit“, mit dem Pre-Patch vor der vollen Erweiterung? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

