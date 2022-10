In WoW: Dragonflight kehrt der nervigste NPC aller Zeiten zurück

Blizzard kennt keine Gnade mit den Spielern. In World of Warcraft Dragonflight müsst ihr einem alten Übel begegnen, das noch heute für schlaflose Nächte sorgt.

Quests gibt es in World of Warcraft inzwischen viele Tausende. Die meisten davon rauschen einfach so vorbei, sind bekannte Sammel- und Tötungs-Quests. Andere Missionen mit epischer Story bleiben länger in Erinnerung. Doch nur die nervigsten aller Quests brennen sich in das Gedächtnis und werden kollektiv von der Spielerschaft mit einem entnervten Stöhnen bedacht.

Blizzard macht sich in Dragonflight daraus einen Spaß und bringt einen der anstrengendsten NPCs aller Zeiten zurück – der offenbar nicht aus seinen Fehlern gelernt hat: Khadgars Diener ist in Valdrakken unterwegs.

Worauf spielt das an? Der NPC „Khadgars verbesserter Diener“ ist eine Weiterentwicklung von „Khadgars Diener“. Wer damals zur Zeit von „The Burning Crusade“ gespielt hat, dem dürfte nun der Angstschweiß einer posttraumatischen Belastungsstörung auf die Stirn treten. Denn in der Questreihe „Stadt des Lichts“ („City of Light“) musstet ihr in Shattrath damals einem von Khadgars Elementaren folgen. Er führte euch in aller Seelenruhe durch die Stadt, erklärte immer mal wieder was zu den verschiedenen Fraktionen und Orten. Diese Tour ging über mehrere Minuten.

Die Magier in Valdrakken leiden unter Khadgars Diener. (Bildquelle: wowhead)

Wer sich damals dachte: „Den Mist tue ich mir nicht an“ und einfach während der Quest afk ging, stellte bei der Rückkehr fest, dass die Quest nicht abgeschlossen war. Denn wenn man dem Elementar nicht auf Schritt und Tritt folgte, dann gab es keinen Quest-Fortschritt und man musste die Mission wiederholen. Einfach „überspringen“ war auch keine Option, denn damals war die Quest quasi Pflicht, wenn man weitere Quests in Shattrath freischalten wollte.

„Stadt des Lichts“ ist daher bis heute eine der am meisten gehassten Quests und ein Grund, warum viele Spieler Khadgar und seinen Elementaren noch immer nicht vergeben haben.

Wo findet man den Diener von Khadgar? In Valdrakken, der neuen Hautpstadt in Dragonflight, könnt ihr ab November „Khadgars Diener“ ein weiteres Mal begegnen. Dort gibt er nämlich Touren durch die Stadt und wird dabei von 4 „Besuchenden Magiern“ begleitet, die jeden (sehr langsamen) Schritt des Elementars mit einigen Kommentaren versehen. Denn offenbar hatten diese Magier auch bereits Kontakt zu Khadgars Dienern. Sie sagen etwa:

„Können wir nicht schneller gehen?“

„Warum ist dieses Ding so langsam?“

„Khadgar hält sich wohl für witzig, nicht wahr?“

„Das ruft Erinnerungen wach. Keine guten, aber Erinnerungen.“

Immerhin haben die Spieler in Dragonflight einen deutlichen Vorteil: Sie können Khadgars Diener aus freien Stücken folgen und müssen das nicht mehr tun, weil eine Quest sie zwingt – anders als die 4 NPC-Magier.

Grundsätzlich scheint Blizzard wieder viel vom alten Humor in Dragonflight zurückzubringen. Denn auch ein besonders anzüglicher Autor gibt Lesungen mit sexy Romantexten …