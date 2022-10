WoW: Wenn ihr in Dragonflight zu spät zum Raid kommt, liegt es hieran

Die „Login“-Musik für World of Warcraft Dragonflight ist endlich bekannt. Und das wird auch eure Ausrede, warum ihr künftig immer den Raid verpasst…

Ein kleines aber feines Highlight zum Launch jeder neuen Erweiterung von World of Warcraft ist der neue Login-Bildschirm. Der ist zumeist nicht nur grafisch recht aufwändig, sondern begrüßt die Spielerinnen und Spieler in den kommenden Jahren mit einem exklusiven Musikstück, das auf die Abenteuer der neusten WoW-Expansion einstimmen soll. Auf die „Login-Musik“ von Dragonflight haben viele schon lange gewartet – Jetzt ist sie endlich da.

Was ist das für Musik? Die Login-Musik bekommen in World of Warcraft die Leute nur selten zu hören – zumindest dann, wenn sie über den Battle.net-Launcher einloggen, denn dort ist man in aller Regel nur wenige Sekunden, bevor es in die Charakterauswahl und dann das Spiel geht. Doch wer länger in der Charakterauswahl verweilt oder mit Login-Problemen zu kämpfen hat (etwa bei Warteschlangen), der kommt in den Genuss dieser Musikstücke, die oft repräsentativ für die ganze Erweiterung stehen.

Bei der Musik dürfte es kein Wunder sein, wenn man künftig ein paar Minuten länger im Login-Bildschirm hängt und den Raid-Beginn verpasst.

Ist das schon das ganze Stück? Nein, mit ziemlicher Sicherheit nicht. In der Regel sind die Musikstücke im Login-Bildschirm etwa 10 Minuten lang. Das bisher entdeckte Stück ist dabei wohl das Intro und damit eigens für den Bildschirm erschaffene Musikstück.

Die 10-minütige Variante ist dann zumeist ein Zusammenschnitt mehrere Musikstücke, die im Anschluss an das Intro gespielt werden – Darin sind oft Musikstücke aus alten Erweiterungen erhalten, die den Flair und die Thematik des neusten Addons widerspiegeln sollen.

Community findet viele lobende Worte: Die neue Musik kommt bei der Community ziemlich gut an – Zumindest geht das aus den Kommentaren auf YouTube hervor.

„Sagt was ihr wollt über Warcraft, aber zumindest die für die Musik zuständigen Leute liefern immer ab. Klingt fantastisch.“

„Ich liebe die Login-Bildschirm-Musik total. Das verstärkt meinen Hype immer um 1000!“

„Nach so viel Krieg und Zerstörung in den letzten Jahren, ist es wunderschön etwas mit so optimistischem Klang zu hören. Ich mag es.“

„Das klingt so abenteuerlich – richtig cool!“

Die einzige Kritik gibt es an der Grafik des Bildschirms selbst. Hier wird bemängelt, dass es doch ein paar Drachen bräuchte, die sich in den Ruinen und den Bergen tummeln und durch den Hintergrund fliegen. Es wäre aber durchaus möglich, dass Blizzard solche Charaktere noch einfügt.

Wie gefällt euch die neue Login-Musik, die euch die nächsten 2 Jahre begleiten wird? Passend und stimmig? Oder gar nicht euer Geschmack?