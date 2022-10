WoW: Der Super-XP-Buff ist aktiv – bereitet jetzt eure Chars für Dragonflight vor

In World of Warcraft regnet es jetzt Erfahrungspunkte. Wer kann, sollte jetzt dringend viele Charaktere auf Stufe 60 bringen.

Das Leveln von Charakteren ist eine Aktivität, die Spielerinnen und Spieler in World of Warcraft in zwei Lager teilt. Für manche ist das Leveln das Beste überhaupt und der Grund, warum man spielt. Andere finden das Leveln vollkommen nervig und hoffen, dass es einfach so schnell wie möglich vorbei ist, damit man dann im Endgame Spaß an dem „richtigen“ Content haben kann.

Für letztere Gruppe ist jetzt ein starker Buff aktiv. Denn gerade gibt’s in World of Warcraft jede Menge Erfahrungspunkte.

Was ist das für ein Buff? Aktuell gibt es für alle Charaktere zwischen Stufe 10 und Stufe 59 einen starken XP-Boost. Der Buff „Wind der Weisheit“ gewährt einen satten Erfahrungsbonus von 50 % auf sämtliche gewonnene Erfahrung. Das gilt für Erfahrung aus Quests genau so wie für den Abschluss von PvP-Schlachtfelder, Dungeons oder das Erkunden. Somit können Charaktere in knapp 33 % weniger Zeit auf das Maximallevel gebracht werden.

Der Buff ist übrigens auch noch mit anderen XP-Buffs kombinierbar. Ihr könnt also zum Beispiel den Bonus vom Dunkelmondjahrmarkt noch mit einstreichen.

Wie lange ist der aktiv? Die genaue Dauer des Buffs ist noch nicht bekannt. Allerdings ist klar, dass der Buff nicht bis zum Launch von Dragonflight aktiv sein wird. Denn spätestens mit der Veröffentlichtung der Rufer, die während des Pre-Patches 10.0 erscheinen, wird der Buff wieder deaktiviert. Vermutlich könnt ihr also noch 3-5 Wochen von dem Buff profitieren, bevor er wieder verschwindet.

Warum sollte man das machen? Mit Dragonflight werden die Klassen ziemlich umfangreich überarbeitet. Das liegt vor allem an dem neuen Talentsystem mit „klassischen“ Talentbäumen. Die Auswahl ist so groß, dass man selbst innerhalb einer Spezialisierung mehrere unterschiedliche Spielstile erschaffen kann. Es kann also durchaus sein, dass ihr mit Dragonflight plötzlich Gefallen an einer Klasse findet, deren Spielstil euch vorher gar nicht zugesagt hat. Da lohnt es sich, schon im Vorfeld alle Klassen zur Auswahl zu haben.

Wer also noch Helden für Dragonflight vorbereiten will, der sollte sich jetzt nach Azeroth (und die Schattenlande) begeben, um Ende November dann mit maximaler Heldenanzahl startklar für die Dracheninseln zu sein.