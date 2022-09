WoW: Das „World First“-Rennen in Dragonflight dürfte das beste bisher werden

Mit WoW Dragonflight ändert Blizzard, wie Raids veröffentlicht werden. Vorbei ist die „Schonzeit“ im mythischen Modus – es geht sofort für alle Gilden ernst zur Sache.

Wenn in World of Warcraft neuer Raid-Content veröffentlicht wird, dann verfolgen viele Spielerinnen und Spieler das „World First“-Rennen. Dabei geht es darum, welche Gilde es schafft, den neusten Raid auf der höchsten Schwierigkeit abzuschließen. Bisher startete dieses Rennen über verzögert, da der mythische Raid erst nach dem normalen und heroischen öffnete. Doch mit Dragonflight ändert Blizzard seine Pläne – und bringt damit frischen Wind in das Rennen.

Was war sonst das Problem? Bisher war es so, dass der mythische Raid erst eine Woche nach den anderen Schwierigkeiten veröffentlicht wurde. Das sorgte dafür, dass die Profi-Raider bereits eine Woche Zeit hatten, um den Raid auf „heroisch“ zu meistern und sich etwa über „Split-Runs“ jede Menge Ausrüstung zu besorgen.

Mit Dragonflight müssen die Gilden sich überlegen, ob sie direkt zum Start im mythischen Raid Fortschritte erzielen wollen oder sich in den ersten Tagen ausrüsten. Das macht das Ganze etwas taktischer und könnte dazu führen, dass die Gruppen zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem mythischen Raid beginnen.

Dragonflight startet übrigens am 29. November 2022:

Wann starten die Raids? Der erste Raid von Dragonflight, das „Gewölbe der Inkarnationen“ öffnet in Europa am 14. Dezember seine Pforten. Aufgrund der unterschiedlichen Zeiten für die Wartungsarbeiten und der Zeitverschiebung haben die Amerikaner wieder ein paar Stunden Vorsprung. Sie starten bereits am 13. Dezember in den neuen Raid.

Ein schöner Nebeneffekt ist, dass Item-Belohnungen aus „Mythisch+“ in der ersten Woche nicht gedrosselt sein werden. Da der mythische Raid gleichzeitig öffnet, könnt ihr bereits in der ersten Woche die besten Belohnungen aus den Dungeons abstauben – wenn ihr die denn schon bewältigen könnt.

Warum macht Blizzard das? Einen offiziellen Grund haben die Entwickler in ihrer Ankündigung zwar nicht genannt, allerdings dürfte der offensichtlich sein. Ein gleichzeitiger Start der Raids ist für Blizzard einerseits ein Experiment, ob dies die Spielerfahrung positiv beeinflusst, andererseits aber auch die einzige Option, um nicht den Unmut der Profis auf sich zu ziehen. Denn würde der mythische Raid erst eine Woche später öffnen, dann wäre das am 21. Dezember der Fall.

Das wiederum würde bedeuten, dass die mythischen Raider über Weihnachten in der Progress-Phase sind und sich zwischen ihrer Raid-Gruppe und den Weihnachtsfeiertagen mit der Familie entscheiden müssen – etwas, das man Blizzard auf jeden Fall negativ auslegen würde.

Zwar besteht grundsätzlich noch immer die Chance, dass das Rennen um den First Kill auch bis Weihnachten andauert, doch der 1. Raid einer Erweiterung ist in aller Regel ein wenig einfacher. Außerdem hat Blizzard nach dem Mausoleum der Ersten (Patch 9.2) gesagt, dass die Schwierigkeit hier zu hoch war und man künftig lieber eine Spur einfacher auf mythischer Schwierigkeit sein möchte.

Werdet ihr das Rennen um den „World First“ verfolgen? Oder lässt euch so etwas immer komplett kalt?