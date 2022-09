WoW bringt den Super-XP-Buff zurück, schenkt euch massig Erfahrung

Der massive XP-Buff in World of Warcraft kehrt zurück. Satte 50 % bekommt ihr bald beim Leveln mehr – aber ewig bleibt das nicht.

Recht unerwartet hatte Blizzard das Release-Datum von World of Warcraft Dragonflight angekündigt. Noch ein bisschen früher als erwartet geht es auf die Dracheninseln. Damit die übrige Wartezeit bis Ende November aber sinnvoll gefüllt wird, werfen die Entwickler nochmal einen der stärksten Buffs überhaupt an. Der dicke XP-Bonus „Wind der Weisheit“ kehrt zurück.

Was ist das für ein Buff? Der Effekt „Wind der Weisheit“ erhöht die gewonnenen Erfahrungspunkte eines Charakters um 50 % – und das aus allen Quellen. Egal ob beim Töten von Monstern, Abgeben von Quests oder beim Abschluss eines Dungeons, überall winken satte 50 % Bonus.

Der Effekt ist übrigens mit anderen XP-Boni kombinierbar. Wenn ihr etwa noch zusätzlich einen Buff vom Dunkelmondjahrmarkt oder den XP-Tränken aus „Battle for Azeroth“ besitzt, könnt ihr den Bonus also auf 60 % oder gar 70 % erhöhen. Aktiviert dann noch den Kriegsmodus und ihr legt nochmal ein paar Prozentpunkte oben drauf.

Wann wird der Buff aktiv? Laut Blizzard soll der Buff nach den Server-Neustarts in der „Woche des 4. Oktobers“ starten. Da Server-Neustarts in Europa immer am Mittwoch stattfinden, würde der Buff also bei uns am Mittwoch den 5. Oktober aktiv werden. Er gilt für alle Charaktere zwischen Stufe 10 und 59 – ihr könnt also den Großteil der Level-Phase von diesem Effekt profitieren.

Bis wann bleibt der Buff aktiv? Das ist noch nicht ganz klar, in jedem Fall aber nicht bis zum Start von Dragonflight. Denn Blizzard sagt, dass der Buff verschwindet, wenn die Rufer der Dracthyr spielbar werden – und das soll bereits während der Pre-Patch-Phase der Fall sein.

Grob geschätzt wird der Buff also wohl für 4-6 Wochen aktiv sein.

Wenn ihr also darüber nachdenkt, mit dem Release von Dragonflight eine andere Klasse auszuprobieren, dann solltet ihr den „Wind der Weisheit“ so gut ausnutzen, wie nur möglich und nicht lange zögern.

Werdet ihr den XP-Buff nutzen, um noch mehr Charaktere für Dragonflight vorzubereiten? Oder habt ihr schon alles vorbereitet und wartet nur noch auf den Startschuss für die Reise zu den Dracheninseln?