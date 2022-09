WoW: Dragonflight hat ein Release-Datum, kommt noch im November

Das Release-Datum für World of Warcraft Dragonflight wurde bekanntgegeben. Noch im November beginnt die Reise auf die Dracheninseln.

Viele hatten befürchtet, dass World of Warcraft Dragonflight gar nicht mehr passend für das Jahr 2022 fertig werden könnte. Immerhin erfolgte die Ankündigung relativ spät und es gab Sorge, dass die Beta-Phase nicht lang genug andauern könnte. Doch diese Bedenken haben sich jetzt wohl in Luft aufgelöst. Denn World of Warcraft Dragonflight erscheint nochmal deutlich früher als erwartet.

Wann ist der Release? Der offizielle Release-Termin von World of Warcraft Dragonflight ist der 29. November 2022 (bzw. am 28. November in Amerika).

Es bleiben also noch exakt 2 Monate, um sich auf die neue Erweiterung vorzubereiten.

Dragonflight erscheint am 29. November 2022 – Aber wann kommt der Pre-Patch?

Wann erscheint der Pre-Patch 10.0? Einen Termin für den großen Pre-Patch 10.0, der bereits die vielen großen Neuerungen wie das Talent-System mit sich bringt, gibt es noch nicht. In aller Regel ist der Release eines solchen Patches aber 3-5 Wochen vor dem Launch der neuen Erweiterung. Wer noch etwas mit dem alten Talent-System erledigen möchte, bevor das große Rework ansteht, sollte sich also beeilen. Spätestens Ende Oktober wird der Pre-Patch wohl aufschlagen.

Sobald es ein konkretes Datum dafür gibt, berichten wir natürlich darüber.

Wann starten die Raids? Auch dazu hat Blizzard sich bereits geäußert. Der erste Raid öffnet am 14. Dezember seine Pforten. Das gilt nicht nur für den normalen und heroischen Modus, sondern auch für den mythischen Modus und Cross-Faction. Das heißt, dass es sofort ab der Öffnung des Raids ein knackiges „World First“-Rennen geben wird.

Was haltet ihr von dem Release-Datum? Passend und genau richtig? Oder glaubt ihr, die neue Erweiterung kommt viel zu früh?