WoW bringt Gruppenplündern zurück, macht es aber viel besser als vorher

Das beliebte „Group Loot“ kommt in World of Warcraft Dragonflight zurück. Wir verraten, welche neuen Regeln dann für Beute gelten.

Es gab eine Zeit, in der sich World of Warcraft immer stärker auf die Solo-Erfahrung fokussierte und auch bei Gruppen-Inhalte danach schaute, wie sich Solo-Spieler dort wohlfühlen können.

Wo es früher immer „Loot-Drama“ gab, weil ein Ninja-Looter auf ein beliebtes Item einfach Bedarf gewürfelt hat, obwohl er das gar nicht brauchte, kam der Personal Loot. Der persönliche Loot war deutlich fairer und belohnter jeden Spieler einzeln – schädigte aber oft die soziale Komponente und das gute Gefühl, ein Item „gewonnen“ zu haben.

Mit Dragonflight kommt das Gruppenplündern zurück und die Regeln werden sogar noch ausgeweitet.

„Hab Need gewürfelt … brauch es für meinen Heiler-Twink!“

Was wird geändert? Im ersten Raid von Dragonflight, dem „Gewölbe der Inkarnationen“, wird das Gruppenplündern die einzige Option sein – sie ist permanent aktiviert. Das heißt, ihr bekommt „wie damals“ die gedroppten Items angezeigt und könnt anschließend auf Bedarf oder Gier würfeln, um euch den Loot zu sichern. Blizzard hat das System aber verfeinert und eine Menge Einschränkungen und Anpassungen vorgenommen, damit es fair und für Gruppen effizient bleibt.

Niemand kann Bedarf für ein Item würfeln, das er nicht sinnvoll verwenden kann. Krieger können zum Beispiel niemals Bedarf auf Stoff-Kleidung würfeln, aber ein Priester auch nicht auf einen Beweglichkeits-Stab.

Das System unterscheidet zwischen „Main-Spec“ und „Off-Spec“. Spieler, die ein Item für ihre Haupt-Spezialisierung verwenden, haben immer Vorrang, wenn sie Bedarf würfeln.

Die allgemeine Reihenfolge der Priorität beim Würfeln ist: Bedarf: Haupt-Spezialisierung Bedarf: Zweit-Spezialisierung Gier

Ihr könnt eure Haupt-Spezialisierung festlegen. Wenn ihr zum Beispiel als Paladin heute mal als Heiler aushelft, aber eigentlich Vergelter seid, könnt ihr trotzdem Vergeltung als eure Haupt-Spezialisierung auswählen und so Vorrang auf Vergelter-Items haben.

Ihr könnt das gleiche Item nicht mehrfach gewinnen. Wenn bei einem Boss etwa im selben Kill zweimal das gleiche Schwert droppt, könnt ihr zwar auf beide würfeln – solltet ihr aber das erste Item gewinnen, werdet ihr beim zweiten Wurf ausgeschlossen, da ihr das Item bereits besitzt.

Ihr könnt nicht Bedarf würfeln, wenn ihr das exakt gleiche Item mit dem exakt gleichen Itemlevel bereits tragt. Sollte das Item in irgendeiner Weise eine Verbesserung sein (etwa, weil es ein Sockelplatz oder einen tertiären Wert hat), dann könntet ihr darauf würfeln.

Das System soll übrigens auch im LFR seine Anwendung finden.

Der Release von Dragonflight ist übrigens schon bald …

Kann man Items dann noch handeln? Ja, das geht. Wenn ihr ein Item gewonnen habt, könnt ihr es danach mit allen Spielern handeln, die während des Bosskampfes anwesend waren und legitim Loot hätten bekommen können. Die bisherigen Beschränkungen, dass ihr ein Item nicht weghandeln könnt, weil ihr kein anderes mit höherem oder gleichen Itemlevel habt, entfällt.

Bedenkt bitte, dass es sich bei diesen Plänen noch um Informationen und Tests aus der Beta handelt. Blizzard hat zwar angekündigt, dass man das System in Dragonflight so nutzen will, gerade befindet sich das aber noch in der Diskussion.

Was verspricht sich Blizzard davon? Blizzard verfolgt mit der Änderung mehrere Ziele. Zum einen wollen die Entwickler, dass es wieder transparenter wird, wer Beute bekommt und warum. Denn auch bei „Personal Loot“ würfelten die Spieler um Belohnungen – das fand nur intern im Hintergrund statt.

Darüber hinaus ist das Würfeln um Items eine soziale Interaktion, die immer mal wieder zu Gesprächen und amüsanten Situationen führt. Gleichzeitig haben die Spieler mehr Freiheiten, Beute im Raid zu handeln und dem Bedarf der Gruppe anzupassen, wenn sie das denn möchten.

Was haltet ihr von der Rückkehr des „Group Loot“? Genau das, was World of Warcraft braucht? Oder mochtet ihr den Personal Loot lieber?