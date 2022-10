WoW: Saison 4 von Shadowlands endet – Erscheint dann der Pre-Patch für Dragonflight?

Die letzte Saison von Shadowlands endet. Doch was heißt das für den Start des Pre-Patches 10.0 in World of Warcraft?

Die Erweiterung „Shadowlands“ befindet sich gerade in ihren letzten Atemzügen. Auch die finale Saison 4 kommt langsam zum erliegen, denn Blizzard hat nun das offizielle End-Datum für die letzte Saison von Shadowlands bekannt gegeben. Damit einher geht auch der Verdacht, dass der Pre-Patch 10.0 bald erscheint.

Wann endet Saison 4? Die Saison endet am 25. Oktober. Ihr habt also noch genau 2 Wochen Zeit, um euch die unterschiedlichen Belohnungen zu sichern und etwa eine Wertung von 2.000 zu erreichen, um eure Items auf das maximale Level upzugraden.

Was ist dann nicht mehr möglich? Mit dem Ende von Saison 4 ist es nicht mehr möglich, verschiedene Erfolge und Belohnungen zu ergattern. Darunter fallen:

PvP-Wertung und damit verbundene Titel und Belohnungen.

„Mythisch+“-Wertung und damit verbundene Titel und Belohnungen.

Was ändert sich noch mit dem Ende der Saison? Eine weitere Änderung betrifft die „schicksalshaften“ Raids in Shadowlands. Bisher war es so, dass jede Woche nur einer der drei Raids (Schloss Nathria, Sanktum der Herrschaft, Mausoleum der Ersten) mit den zusätzlichen „schicksalhaften“ Affixen ausgestattet war. Vom Pre-Patch an bis zum Launch von Dragonflight werden alle 3 Raids diese Affixe dauerhaft haben, sodass Gilden und Raid-Gruppen frei entscheiden können, in welchem Schlachtzug sie Fortschritte machen wollen.

Erscheint dann der Pre-Patch? Das ist nach aktuellen Stand ziemlich wahrscheinlich. Das Ende von Saison 4 ist der perfekte Zeitpunkt, um im Anschluss den Pre-Patch 10.0 aufzuspielen und damit die großen Überarbeitungen von Dragonflight einzuführen. Dann würden nämlich noch knapp 4 Wochen bis zum Release von Dragonflight bleiben, um sich an die Neuerungen zu gewöhnen und auch die Rufer der Dracthyr bereits auf den Start in Dragonflight vorzubereiten.

Beachtet allerdings, dass dieser Termin noch nicht offiziell von Blizzard bestätigt ist. Es wäre durchaus möglich dass der Pre-Patch auch eine Woche später veröffentlicht wird, selbst wenn das aktuell unwahrscheinlich scheint.

Freut ihr euch bereits auf das Ende von Saison 4 und den Pre-Patch 10.0?