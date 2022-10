WoW: In Dragonflight wird „Mythisch+“ noch härter, der beste Loot schwieriger zu bekommen

Dungeons werden in WoW: Dragonflight wieder richtig hart. Zumindest dann, wenn ihr die beste Ausrüstung haben wollt.

Wenn man in World of Warcraft an die beste Ausrüstung im Endgame kommen will, dann gibt es dafür eine Reihe von Möglichkeiten. Neben Raids, PvP und einige schönen Stücken aus dem Handwerk, gibt es die beste Beute vor allem in den „Mythisch+“-Dungeons. Bisher genügte es, einen Dungeon auf der Stufe „+15“ abzuschließen, um die bestmögliche Beute zu erhalten.

In der nächsten Erweiterung Dragonflight wird das anders sein. Ihr müsst noch höhere Dungeons abschließen – und die allgemeine Schwierigkeit steigt sogar noch weiter an.

Was passiert in Dragonflight? Um aus der wöchentlichen Belohnungskiste die beste Ausrüstung zu erhalten, war es in der Vergangenheit notwendig, mindestens einen Dungeon der Schwierigkeit „Mythisch+15“ zu absolvieren. In Dragonflight steigt diese Anforderung allerdings weiter an, sodass mindestens ein Dungeon der Schwierigkeit „Mythisch+20“ benötigt wird. Es wird also härter, über Dungeons an die beste Ausrüstung zu gelangen. Die Belohnungen auf den einzelnen Stufen seht ihr hier:

Schlüsselstein-Stufe Dungeon-Kiste (iLvL) Wöchentliche Kiste (iLvL) +2 376 382 +3 376 385 +4 379 385 +5 379 389 +6 382 389 +7 385 392 +8 385 395 +9 389 395 +10 392 398 +11 392 402 +12 392 405 +13 392 408 +14 395 408 +15 398 411 +16 398 415 +17 402 415 +18 402 418 +19 405 418 +20 405 421

Damit einher geht auch die Änderung, dass ihr Items mit Tapferkeitspunkten noch eine Stufe weiter aufwerten könnt. Dafür wird dann allerdings auch ein Dungeon-Rating von 2.400 benötigt, um an diese höchste Stufe zu gelangen. Die notwendigen Ratings könnt ihr hier einsehen:

Upgrade-Stufe Item-Level Notwendiges Rating 1 376 Keines 2 379 Keines 3 382 Keines 4 385 Keines 5 389 Keines 6 392 Keines 7 395 600 8 398 1.000 9 402 1.000 10 405 1.400 11 408 1.700 12 411 2.000 13 415 2.400

Wieso werden die Dungeons härter? Eine weitere Anpassung betrifft die Skalierung, mit der Dungeons auf höheren Stufen schwieriger werden. Aktuell erhöht die Steigerung der Schwierigkeit mit jeder Stufe die Lebenspunkte der Feinde und ihren verursachten Schaden um 8 %. Mit Dragonflight ist das nur noch bis „Mythisch+10“ der Fall. Ab Mythisch+11 steigen beide Werte jeweils um 10 % pro Schlüsselsteinstufe an.

Im Klartext heißt das: Alle Dungeons ab Stufe +11 sind noch härter als zuvor und ihr merkt jeden Anstieg des Schlüsselsteins viel deutlicher.

Warum macht Blizzard das? In den vergangenen Saisons hat sich „Mythisch+“ als der vergleichsweise einfache Weg etabliert, um schnell an gute Ausrüstung zu gelangen. Oft war es viel leichter, mit einer guten Gruppe einfach ein paar „Mythisch+15“-Dungeons zu laufen, anstatt sich einem heroischen Raid anzuschließen. Blizzard möchte diese verschiedenen Systeme wieder ein bisschen mehr in Einklang bringen, was ihre Schwierigkeit anbelangt.

Aus dem gleichen Grund gibt es auch mit jeder Saison in Dragonflight ein komplett neues Set an Dungeons, sprich: In „Season 2“ von Dragonflight gibt es keinen Dungeon, den ihr bereits in „Season 1“ von Dragonflight besucht habt. Dadurch müssen sich „Mythisch+“-Fans auf komplett neue Dungeons und damit einhergehende Strategien einstellen. Sie erleben also ein ähnliches „Herantasten an neue Inhalte“, wie das etwa bei Raidern der Fall ist.

Was haltet ihr von dieser Änderung? Gute Anpassungen, damit Mythisch+ spannend und interessant bleibt? Oder ruinieren sie damit euren liebsten Spielmodus?