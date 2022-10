WoW: Irre Leistung – Ein Spieler ist ehrfürchtig und zwar überall

In Pokémon GO könnt ihr gegen Team GO Rocket kämpfen. Wir zeigen euch, wie ihr das Rocket-Radar sammeln könnt und die Rocket-Bosse findet.

So reagiert die Community: Die Community zeigt sich irgendwo zwischen begeistert und schockiert. Man erkennt die Leistung an, findet es aber auch ein wenig beängstigend. Knapp 11.000 Upvotes gibt es für das Bild. Hier einige Stimmen:

Einem findigen Kommentator ist noch aufgefallen, dass eine Fraktion bei Hiyorin gar nicht in der Anzeige auftaucht, nämlich die „Rache der Kralle“. Das ist eine PvP-Fraktion in Legion, die man erst etwas umständlich freischalten muss. Hiyorin will sich „gleich nächste Woche“ dranmachen, die Ruffraktion auch noch auf ehrfürchtig zu bringen. Das dürfte relativ flott gehen.

Nicht in der Liste sind übrigens die „Shen’dralar“ und die ersten „Zandalari“, die es damals in Vanilla gab. Beide Fraktionen wurden später entfernt und können für einen Pandaren demnach gar nicht erreicht werden.

Was ist passiert? Im Subreddit von World of Warcraft hat die Pandaren „Hiyorin“ stolz einen Screenshot geteilt. Dieser zeigt das Ruf-Fenster der Magierin – oder eher die vielen, vielen Seiten des Ruf-Fensters. Und dort ist eine Menge grün zu sehen. Denn Hiyorin ist bei sämtlichen Fraktionen ehrfürchtig oder bei dem entsprechenden Äquivalent (wie „Bester Freund“). Eine Leistung, die wohl mehrere Tausend Stunden verschlungen haben dürfte.

Das Sammeln von Ruf gehört in World of Warcraft zu den eher umstrittenen Features. Einige hassen den „Grind“ und können es nicht mehr sehen, Balken zu füllen. Andere wiederum lieben das Farmen von Ruf und kriegen einfach nie genug davon, immer mehr Fraktionen auf die maximale Rufstufe „ehrfürchtig“ zu bringen.

Ruf farmen ist nicht jedermanns Sache in World of Warcraft . Doch ein Spieler hat „durchgezogen“ – und damit wohl einen der wertvollsten Accounts überhaupt.

