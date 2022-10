WoW: 5 Dinge, die ihr noch vor dem Launch vor Dragonflight tun solltet

Schon bald steht der Launch von Dragonflight an. Wir verraten, was ihr bis dahin in World of Warcraft auf jeden Fall erledigt haben solltet.

Langsam aber sicher wird die Zeit in den Schattenlanden knapp. Und während viele Helden von World of Warcraft es gar nicht erwarten können, endlich in die neue Erweiterung „Dragonflight“ einzutauchen, hat manch einer noch eine lange „To Do“-Liste. So wollen Sammlungen vervollständigt oder Reittiere ergattert werden, bevor Shadowlands in Vergessenheit gerät.

Wir zeigen euch 5 Dinge, die ihr erledigen solltet, bevor Dragonflight startet – weil es dann nicht mehr möglich oder sehr viel anstrengender wird.

1. Pakt-Belohnungen freischalten

Egal was man von Shadowlands halten mag, zumindest die Pakte waren vollgestopft mit allerhand Belohnungen. Von Spielzeugen über Berge von Transmog bis hin zu richtig coolen Reittieren, dürften alle Sammler auf ihre Kosten kommen.

Insgesamt braucht ihr für alle Belohnungen mehrere Millionen Anima und zahlreiche weitere Pakt-Ressourcen, die ihr vor allem über tägliche und wöchentliche Quests, Schätze und besondere Pakt-Features freischaltet.

Bei den Pakten gibt es viel zu tun …

Grundsätzlich bleiben die Pakte natürlich bestehen und ihr könnt die Belohnungen auch nachträglich noch ergattern. Aber wer gerade ein bisschen Zeit totzuschlagen hat, der kann auch jetzt noch die notwendige Anima farmen, um sich auch die letzten Belohnungen zu holen.

Denn wer will schon später nochmal in die Schattenlande zurückkehren, wenn er nicht unbedingt muss?

Ganz nebenbei verdient ihr euch dabei auch noch eine goldene Nase, denn durch Schätze und Missionen erhaltet ihr jede Menge Gold, das ihr in Dragonflight sicher gebrauchen könnt, denn das Handwerk dort wird wichtig und wohl auch recht teuer.

Wenn ihr Tipps beim Anima-Farmen braucht, haben wir hier einen Guide.

2. Saison-Belohnungen einstreichen

Die letzte Saison von Shadowlands läuft noch bis zum 25. Oktober, bevor sowohl im PvP als auch im PvE die Belohnungen für immer verloren gehen. Daher ist jetzt die letzte Möglichkeit, um sich noch verschiedene Belohnungen zu sichern. Darunter fallen:

Titel „der / die Verhüllte“ – Mythische Dungeonwertung von 1.500

Reittier „Todeswandler der Wiederherstellung“ – Mythische Dungeonwertung von 2.000

Wer noch mehr will, kann sich zu jedem aktuellen Dungeon für immer einen persönlichen Teleport freispielen. Dafür muss der entsprechende Dungeon allerdings auf „Mythisch+20“ innerhalb des Zeitlimits abgeschlossen werden. Dennoch wäre das eine exklusive Belohnung, die nur sehr wenige Spieler besitzen.

Bis zum Launch von Dragonflight könnt ihr euch in den Raids noch weitere Belohnungen abholen, darunter fallen:

Reittier „Fraktalchiffre des carzinisierten Zerethhirsches“ – Kerkermeister auf Heroisch oder Mythisch besiegen.

Reittier „Zügel der Rache“ – Sylvanas auf Mythisch besiegen.

„Jigglesworth sen.“ – ein verseuchtes Katzen-Reittier, für den Abschluss aller 3 Shadowlands-Raids im „schicksalshaften“ Modus.

Titel „Held des Schicksals“ für den Abschluss aller 3 Shadowlands-Raids im heroischen, schicksalshaften Modus.

Solltet ihr für die Erfolge keine Gruppe finden oder nicht die Geduld (oder das Können) aufbringen, gibt es oft Gruppen, die entweder umsonst („Friendship“-Communitys) oder gegen Gold die entsprechenden Erfolge und Belohnungen verkaufen.

3. Zurück aus dem Jenseits – Back from the Beyond

Einer der größten und langwierigsten Erfolge von Shadowlands ist die Heldentat „Zurück aus dem Jenseits“. Blizzard rechnet wohl gar nicht damit, dass viele Spieler diesen Erfolg abschließen, denn ihr bekommt ihn in eurer Erfolgs-Übersicht gar nicht angezeigt. Die Heldentat taucht erst auf, wenn ihr sämtliche Bedingungen erfüllt.

Dabei lohnt sich der Erfolg durchaus, denn es gibt den ziemlich coolen Titel „Schleierwandler“ (engl: „Veilstrider“) für all eure Charaktere, wenn ihr die Bedingungen erfüllt. Doch dafür müsst ihr eine Vielzahl von anderen Erfolgen abschließen, um letztlich die große Meta-Heldentat zu erhalten. Solltet ihr den Erfolg abschließen, dann erledigt ihr quasi „nebenbei“ auch noch zwei weitere Titel, nämlich „Schlundgänger“ und „Türmesstürmer“.

Für den Erfolg müsst ihr echt viel erledigen …

Die ganze Liste der notwendigen Leistungen ist:

„Schloss Nathria“ – Bezwingt alle Bosse im Schlachtzug Schloss Nathria auf beliebiger Schwierigkeit.

„Ketten der Herrschaft“ – Schließt die Geschichtsstränge des „Ketten der Herrschaft“-Patches ab.

„Tote reden manchmal doch“ – Schließt alle vier Pakt-Kampagnen ab.

„Gut gefälscht ist halb gewonnen“ – Besiegt So’leah in Tazavesh in der „Hard Mode“-Variante des Dungeons.

„Von A bis Zereth“ – Schließt die großen Erfolge auf Zereth Mortis ab.

„Dinge ohne Ende“ – Erforscht alle Talente in der Kiste der Zahllosen Dinge (Torghast).

„Mythen der Dungeons von Shadowlands“ – Schließt sämtliche Shadowlands-Dungeons auf „Mythisch“ oder „Mythisch+“ ab.

„In der Offensive“ – Schließt vier der Erfolge der Pakt-Offensiven im Schlund ab.

„Ruhmreicher geht es nicht“ – Erreicht Ruhmstufe 80 bei jedem Pakt.

„Sanctum Sanctorum“ – Wertet alle vier Pakt-Sanktumsfeatures auf Rang III auf.

„Sanktum der Herrschaft“ – Bezwingt alle Bosse im Schlachtzug „Sanktum der Herrschaft“ auf beliebiger Schwierigkeit.

„Geheimnisse der Ersten“ – Schließt die Geschichtsstränge auf Zereth Mortis ab.

„Mausoleum der Ersten“ – Bezwingt alle Bosse im Schlachtzug „Mausoleum der Ersten“ auf beliebiger Schwierigkeit.

„Laie der Schattenlande“ – Schließt die wichtigsten Erfolge der besonderen Pakt-Features ab.

„Türmesstürmer“ – Schließt die wichtigsten Erfolge in Torghast ab.

„Rund um den Schlund“ – Schließt die wichtigsten Erfolge im Schlund ab.

Die einzelnen, notwendigen Erfolge könnt ihr bei euren Achievements einsehen – der große Meta-Erfolg taucht allerdings erst auf, wenn ihr die ganzen „kleineren“ Erfolge abgearbeitet habt.

„Schleierwandler“ dürfte auf Jahre ein Titel sein, den sich nur wenige Spielerinnen und Spieler erarbeiten. Versucht also am besten noch jetzt den Titel zu bekommen, denn einige der Aufgaben sind leichter mit einer Gruppe. Mit dem Launch von Dragonflight dürften sich deutlich weniger Leute dafür interessieren – wenn auch die Aufgaben vermutlich einfacher mit hohem Level werden.

4. Levelt noch fehlende Charakterklassen

Wenn ihr noch nicht viele Charaktere auf der maximalen Stufe 60 habt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um noch ein paar Twinks durch Azeroth und die Schattenlande zu peitschen.

Natürlich ist es keine Pflicht, mehrere Charaktere auf maximaler Stufe zu haben, mit Dragonflight kann sich das aber durchaus lohnen. Denn sämtliche Klassen und Spezialisierungen bekommen umfangreiche Talentbäume. Dadurch kann es sein, dass eine bisher langweilige oder ungeliebte Klasse plötzlich richtig Spaß macht, weil sich ganz neue Spielstile entfalten.

Leveln geht gerade sehr schnell.

Da wäre es doch mehr als ärgerlich, wenn ihr zum Launch von Dragonflight erst tagelang durch die alte Welt laufen müsst, während Freunde und Gilde bereits auf den Dracheninseln unterwegs sind.

Eine große Auswahl an Charakteren lohnt also, um das neue Talentsystem früh zu testen und sich dann eine (womöglich) neue Lieblingsklasse auszusuchen.

Gegenwärtig ist auch noch der Super-XP-Buff „Wind der Weisheit“ aktiv, der euch satte 50 % zusätzliche Erfahrungspunkte beschert und das Leveln so zu einer sehr kurzen Angelegenheit macht.

5. Verkauft eure Reagenzien

Über Shadowlands hinweg haben sich bei euch sicher unzählige Ressourcen wie Kräuter, Erze oder Nahrungsmittel angesammelt, die nun eure Reagenzien-Bank verstopfen.

In Dragonflight werdet ihr mit noch mehr Ressourcen überschüttet, für die es dann keinen Platz mehr in der Bank gibt. Um diesem Problem vorzubeugen, solltet ihr schon jetzt eure Reagenzien-Bank plündern und das ganze Zeug einfach im Auktionshaus verticken. Dafür bekommt ihr vermutlich einige Tausend Goldmünzen und gleichzeitig jede Menge Platz, sodass ihr mit ruhigem Gewissen auf die Dracheninseln starten könnt.

Da die Auktionshäuser einer Region nun bei Handwerksmaterialien miteinander verbunden sind, habt ihr einen großen Markt an Abnehmern und oft werden Ressourcen schon innerhalb weniger Sekunden verkauft.

Wer den Platz übrig hat, kann die Materialien natürlich auch etwa an einen „Bank-Twink“ schicken, um das Zeug erst später zu verkaufen, wenn der Preis womöglich etwas gestiegen ist. Eine sichere Abnahme findet ihr aber jetzt, wo die Materialien noch benötigt werden.

Auch aus überschüssiger Anima könnt ihr gerade noch Gold machen …

Was wollt ihr auf jeden Fall noch bis zum Launch von Dragonflight erledigen? Welche Aufgaben stehen noch auf eurer „To Do“-Liste? Oder habt ihr mit Shadowlands schon längst abgeschlossen?