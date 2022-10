WoW: Das große Pre-Event zu Dragonflight ist bekannt – diese Belohnungen gibt’s

Das Pre-Event für Dragonflight in World of Warcraft konnte getestet werden. Wir verraten, welche Belohnungen warten.

Auf dem PTR wurde vor einigen Tagen das Pre-Event von Dragonflight getestet, das schon bald auch in der Live-Version von World of Warcraft spielbar ist. Viele Tester haben sich das Event ganz genau angeschaut und die Kollegen von wowhead haben bereits sämtliche Belohnungen herausgefunden.

Die Kurzversion ist: Überall auf der Welt kommt es zu Angriffen der Elementaren, denen Einhalt geboten werden muss.

Was ist das für ein Pre-Event? Während des Pre-Events gibt es in vier verschiedenen Gebieten regelmäßig Elementarangriffe. Diese sind in ihrem Aufbau vergleichsweise simpel und werden auf der Weltkarte deutlich markiert. Insgesamt 4 Orte mit daran gebundenem, elementarem Angriff gibt es:

Nördliches Brachland: Erde

Tirisfal: Feuer

Krater von Un’goro: Sturm

Ödland: Wasser

Solange das Event aktiv ist, spawnen in den Gebieten verschiedene Primalisten. In regelmäßigen Abständen erscheint dazu ein kleiner Boss, der bei seiner Ankunft alle Primalisten mit dem entsprechenden Element verstärkt. Solange die Mobs verstärkt sind, droppen diese „Urweltliche Essenz“ („Primeval Essence“). Diese Essenz ist die Event-Währung, mit der ihr beim Händler verschiedene Belohnungen kaufen könnt.

Die Elementar-Invasion im Ödland. Bildquelle: wowhead

Der Boss ist anfangs nicht angreifbar, sondern von einem Elementarschild geschützt. Der Schild bricht zusammen, wenn insgesamt 100 Primalisten im Bereich getötet wurden. Der Boss droppt dann eine größere Menge der Essenz und dazu gerne mal ein Stück Ausrüstung.

Auf dem PTR spawnten die Bosse rund alle 30 Minuten.

Was für Belohnungen gibt es? Die primäre Belohnung sind die Ausrüstungs-Sets, die ihr während des Events bekommen könnt. Die eignet sich perfekt, um Twinks und Zweitcharaktere noch für Dragonflight auszurüsten.

Die Sets sind allerdings auch optisch ein echter Hingucker, vor allem das Platte-Set ist eine klassische „Ritterrüstung“. Die Sets könnt ihr hier auf Bildern von wowhead sehen:

Wer die Sets verpasst, muss sich aber keine Sorgen machen – rein optisch sind das die normalen „Quest-Sets“ aus Dragonflight, lediglich in einer anderen Farbgebung.

Gibt es mehr als Ausrüstung? Für wen Ausrüstung, die wenige Tage später schon wieder ihren Wert verliert, kein Anreiz ist, der kann auch die sekundären Belohnungen des Events abgreifen.

Für Sammler gibt es ein neues Spielzeug, die „Bag of Furious Winds“ („Beutel der wütenden Winde“). Das Spielzeug öffnet einen Beutel, der alle Kleintiere im Umkreis für zehn Sekunden in bester Staubsauger-Manier zu Euch ranzieht. Mit einer Abklingzeit von 30 Minuten ist das Spielzeug aber recht selten einsetzbar. Ihr könnt es für 100 Urweltliche Essenz beim Event-Händler (Hafen von Sturmwind oder Hafen von Durotar) kaufen.

Wer etwas „für immer“ will, sollte sich die Heldentat sichern – das ist ein besonderer Erfolg, den es nur während des Pre-Events gibt. Um den Erfolg „Against the Elements“ einzusacken, müsst ihr lediglich einen Primalisten-Boss in allen vier Gebieten bezwingen. Das dürfte recht schnell erledigt sein.

Zu guter Letzt gibt es ein neues Erbstück-Schmuckstück, das ihr zusammensetzen müsst. Alle Elementar-Bosse können nämlich ein Bauteil droppen, von denen ihr letztlich alle 4 Varianten braucht. Diese könnt ihr dann zu einem neuen Schmuckstück zusammensetzen, das nicht nur Primärwerte gibt, sondern auch eine Chance hat, Elementarschaden zuzufügen und Verbündete im Umkreis zu verstärken.

Wann läuft das Event? Die genaue Dauer des Events ist noch nicht ganz klar. In der Regel laufen Pre-Events aber 2-4 Wochen vor dem Release einer neuen Erweiterung. Demnach wäre es möglich, dass das Event bereits in der kommenden Woche ab dem 26. Oktober startet. Einen festen Termin gibt es allerdings noch nicht.

Freut ihr euch schon auf das Pre-Event von Dragonflight? Oder findet ihr, dass das eher wenig überzeugend aussieht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!