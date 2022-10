Die Story der neuen Overwatch-Heldin ist so grandios erzählt, ich schwanke zwischen Tränen und Gelächter

Overwatch 2: 5 Helden, die in der Beta die Matches am meisten dominieren

Allzu viel will ich nun nicht spoilern, aber wer Kiriko in Overwatch 2 gespielt hat, kennt ihre Fähigkeiten. Ihre Ult macht Team-Mitglieder schneller und wilder. Und … sagen wir, wenn ein Opa, der gerade noch angeschossen wurde und ein vielleicht 6-jähriges Mädchen wie Berserker mit Feuerwehräxten und Besen auf Gangster zustürmen, kann man nur lachen:

Kurz danach erklärt Kiriko ihrer umsorgten Mutter, die in ihrer „Studentenbude“ erst mal staubsaugt, dass sie Donuts zum Abendessen verputzt. Ich fühle mich ein wenig an Anekdoten von früher erinnert und muss lachen.

Schon früh erwärmt mir die Szene, in der sich Kiriko mit einem offenbar gehörlosen Mädchen in Gebärdensprache unterhält, das Herz. Das Lachen des Mädchens, als es ein dickes Geschenk erhält, ist einfach goldig.

