2 Stunden in Overwatch 2 reichen, um mir zu zeigen, was ich seit 6 Jahren an diesem Spiel liebe

In Kürze startet Overwatch 2, der „Nachfolger“ von Blizzards großem Helden-Shooter. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte die Release-Version schon vorab spielen und ist begeistert – wenn auch mit Abstrichen.

Als Overwatch 2016 erschien, habe ich dutzende Stunden reingesteckt. Ich war schon immer Shooter-affin, aber Overwatch hat einen Nerv getroffen, wie kein Spiel zuvor. Nicht einmal Team Fortress 2, mit dem es oft verglichen wurde, hat mir so viel Spaß gemacht.

Dann zogen die Jahre ins Land und Overwatch wurde irgendwie immer … träger. Ich will nicht sagen langweilig. Auch, wenn wir und andere Seiten weniger darüber berichteten, brummte das Spiel.

Trotzdem ließ der Hype über die Zeit nach. Bei mir, wie auch bei anderen. Die besten Spieler blieben und es wurde stressiger, sich anzupassen. Nervige Combos wie die berüchtigte GOATS-Meta, Dive-Comps und Tanks generell wurden populärer.

Das war nicht mehr das Spiel, in das ich mich verliebt hatte. Nicht mehr der rasante Shooter, bei dem man aus jeder Situation eine Gelegenheit machen kann. Es wurde ein Stellungskrieg mit kurzen Action-Spitzen. Nicht das, was ich an einem Shooter mag.

Dann wurde Overwatch 2 angekündigt, der Nachfolger, dessen Alleinstellungsmerkmal vor allem ein Koop-Modus sein sollte. Cool, hat mich gefreut, aber noch nicht begeistert. Zumal damals jeder damit rechnete, dass es ein Vollpreis-Titel sein soll. Vielleicht etwas mager.

Über die Zeit wurde klar, dass Overwatch 2 mehr ein Update wird. Verbesserte Grafik, neue Maps und Mechaniken und vor allem: Free2Play, zumindest der Multiplayer-Part. Ist das die Rettung für den Nachfolger? Ein klares „Ja!“ von meiner Seite, zumindest nach den Tests.

Meine Anspiel-Session zusammen mit Marylin Marx von der GameStar und Jan Stahnke vom Hardware-Team habe ich aufgezeichnet. Seht hier unsere erste Runde samt Eindrücken:

Ich will nie wieder zurück zu Overwatch 1

Schon die Beta habe ich geliebt. Overwatch hat endlich wieder so viel Spaß gemacht, wie ich es von früher kenne. Abends mit Freunden im Voice sitzen, gewinnen oder verlieren – spielt keine Rolle, wir haben Spaß. Echten, unverwässerten Spaß, gespickt mit hitzigen Tryhard-Momenten und tiefen Frustphasen, welche die Freude nur umso süßer machen.

Eine – zumindest für mich – unscheinbare Änderung macht das möglich: es spielen nur noch 5 Spieler pro Team. Und wichtiger: es gibt nur noch einen Tank. Tanks waren das große Problem an Overwatch 1.

Es macht keinen Spaß, auf Schilde aus Energie, Panzerplatten und Fleisch zu feuern, die alle Kugeln aufsaugen und mit breiten Schultern die kaum zu treffenden Heiler dahinter schützen. Kennt ihr das Meme mit dem Heavy aus Team Fortress 2 und dem Medic dazu? Genau so fühlte sich das an. Unsterbliche Muskelprotze, die man einfach nicht tot kriegt.

So in etwa fühlte es sich an, gegen eine Mercy oder Ana mit Tank zu spielen:

Overwatch 2 halbiert die Anzahl der Tanks pro Team. Das heißt, DPS-Helden haben die Möglichkeit, auch mal einen Gegner auszuschalten, wenn der falsch steht oder risikoreich spielt. Scharfschützen sind eine echte Gefahr, genau so wie sie es sein sollten.

Und als Support muss man echt aufpassen, wo man steht. Ich muss es wissen, denn ich spiele hauptsächlich Heiler wie Brigitte und Mercy. Entsprechend oft bin ich das Ziel der Gegner. Aber es macht Spaß, ich muss wieder überlegen, wie ich spiele und stehe nicht den Heilstrahl gedrückt haltend hinter Reinhardt und schlürfe mit der anderen Hand Milchkaffee.

Overwatch 2 bringt mehr von dem, was Overwatch 1 großartig gemacht hat

Genau solche Action und strategischen Überlegungen gab es damals in Overwatch, als noch niemand wusste, dass man mit 3 Tanks und 3 Heilern am besten (und langweiligsten) durchs Spiel kommt.

Dabei bleibt Overwatch 2 im Herzen das gleiche Spiel, das ich seit 6 Jahren kenne und spiele. Ich muss nichts Neues lernen, ich kenne die Charaktere, weiß, was sie machen. Ich kenne die meisten Maps, die Ziele und Strategien zum Sieg.

Beim Vorab-Test für Journalisten habe ich 2 Stunden lang intensiv mit Kollegen gezockt und wieder entdeckt, warum ich Overwatch so liebe. Egal in welcher Rolle, ich war sofort im Spiel und hatte vor allem durch die verringerte Spielerzahl mehr Action.

Es ist schwer, mit den Fingern auf die Dinge zu zeigen, wegen denen ich an Overwatch 2 so viel Spaß habe. Viele Details ergeben hier ein rundes Gesamtbild und, so doof es klingt, die entdeckt man am besten, wenn man selbst spielt. Beim Zusehen oder lesen geht viel verloren.

„Die Gift, die so schön ‚at geprickelt in dein Bauchnabel“

Eine Sache ist mir aber direkt im Gedächtnis geblieben, die ich hier als Anekdote festhalten will. Der Humor, für den Blizzard eigentlich schon seit weit mehr als 20 Jahren bekannt ist, beseelt auch Overwatch 2.

Schon im ersten Teil gibt es den ein oder anderen witzigen Spruch. Aber der Nachfolger hat tatsächlich noch neue Voice-Lines bekommen, die einfach für gute Laune sorgen. Sogar vollständig vertont auf Deutsch, denn Overwatch spiele ich am liebsten auf meiner Muttersprache.

Das vielleicht beste Beispiel ist Widowmaker, einer meiner „Mains“. In einer Situation kam von ihr wie aus dem Nichts der Satz: „Die Gift, die so schön ‚at geprickelt in dein Bauchnabel.“ Der Moment hat mich so erwischt, dass ich vor Lachen nicht aufgepasst habe und gestorben bin. Und zugegeben, unser Gegner war verdammt gut:

Auch andere Charaktere haben einige neue Sätze und Dialoge bekommen. Ich rezitiere hier einmal ein Gespräch zwischen dem Cyber-Ninja Genji und seinem Sensei Zenjatta:

Genshi: „Meister,wie bewahrst du bei all den Schlachten inneren Frieden?“

Zenyatta: „Ich achte auf meine Atmung.“

Genji: „Aber… Du atmest doch gar nicht?“

Zenyatta: „Genau.“

Es sind diese Details, für die ich Overwatch und Blizzard liebe und von denen ich mir hoffe, mehr von ihnen entdecken zu können, wenn Overwatch 2 am 4. Oktober erscheint.

Nicht nur Rosen und Regenbögen

Diese Meinung soll aber keine Lobpreisung für den neuen Shooter werden, sondern ein Ersteindruck. Dazu gehört auch, dass ich Dinge aufzähle, die mir nicht gefielen. Zugegeben, das waren wenige, aber doch deutliche.

Zum einen ist das der neue Battle Pass. Blizzard setzt mit Overwatch 2 auf ein Free2Play-System mit Battle Pass, in dem sich neue Helden, Skins und mehr befinden. An sich habe ich nichts gegen Battle Passes. Ich spiele sie aber zu selten durch.

Im alten System konnte ich mir alles erspielen, jederzeit mit genug Zeit. Jetzt auf zeitliche Grenzen zu setzen, gefällt mir nicht. Kollegin Marylin Marx von der GameStar hat errechnet, dass man grob 40 Stunden braucht, um einen Battle Pass durchzuspielen.

Marys Meinung findet ihr bei der GameStar.

Das liegt tatsächlich noch im Rahmen. Ich würde mir trotzdem alternative Wege wünschen. Denn sich schlicht alle Stufen zu kaufen, würde umgerechnet und je nach Premium-Bundles zwischen 140 und 160 Euro (16.000 Coins) kosten, wenn wir uns nicht verrechnet haben.

Blizzard fliegt gerade Overwatch 2 um die Ohren, weil sie einen 7 Jahre alten Grundsatz brechen

Der Battle Pass ist gerade die größte Kontroverse in der Community und ich kann verstehen, warum. Als Gelegenheitsspieler stört mich das System eher. Glücklicherweise habe ich die für mich besten Skins bereits.

Die zweite Sache, die mich noch stört, ist die Helden-Balance. Einige Helden erhielten Reworks oder sind neu. Orisa und die neue Junker Queen fühlen sich stellenweise schlicht unbalanced an. Die von der Community als „zu stark“ vorhergesagte Kiriko dagegen wirkt eher etwas zu schwach.

Im Gameplay-Trailer sieht die Junker Queen echt cool aus – Im Spiel ist ihr Anti-Heal verdammt nervig:

Natürlich haben wir nur im kleinen Kreis und fast nur gegen dieselben Gegner gespielt. Entsprechend lässt sich über die Balance nur wenig sagen und wir sehen nach Release mehr. Trotzdem hatte ich einige große Frust-Momente.

Ich muss dazu sagen, dass ich eine Vorab-Version gespielt habe. Theoretisch kann sich noch alles ändern, in der Praxis geschieht das aber normalerweise nie. Wenn Overwatch 2 so erscheint, wie ich es gespielt habe, bin ich zufrieden, auch wenn ich mich ab und an ärgern werde. Für mindestens 40 Stunden Spaß wird es aber alle Mal reichen – und zahlen muss ich dafür auch nichts. Vorerst.

Wie es mit der Entwicklung generell weitergeht, wird sich noch zeigen. Denn nach Jeff Kaplan ist ein weiterer wichtiger Mitarbeiter verschwunden:

